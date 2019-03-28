В Баку отметили Всемирный день театра - ФОТО
28 марта 2019 12:05 61
В Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялось театральное представление, посвященное Всемирному дню театра. Как известно, этот театральный день учрежден ЮНЕСКО в 1961 году.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе РИКЦ, на сцене выступил детский театр-студия "Гюнай". Буквально несколько дней тому назад этот заслуженный коллектив получил свою очередную международную премию, передает Day.Az.
Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, приветствуя собравшихся, сердечно поздравил поклонников театра с праздником.
Он вручил коллективу театра-студии "Гюнай" почетную грамоту Россотрудничества.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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