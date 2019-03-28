В Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялось театральное представление, посвященное Всемирному дню театра. Как известно, этот театральный день учрежден ЮНЕСКО в 1961 году.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе РИКЦ, на сцене выступил детский театр-студия "Гюнай". Буквально несколько дней тому назад этот заслуженный коллектив получил свою очередную международную премию, передает Day.Az.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, приветствуя собравшихся, сердечно поздравил поклонников театра с праздником.

Он вручил коллективу театра-студии "Гюнай" почетную грамоту Россотрудничества.