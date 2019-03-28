В Бакинском книжном центре прошел вечер с участием молодых актеров Бакинского муниципального театра, посвященный Всемирному дню театра, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступившие председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, народный артист Мярахим Фарзалибеков, драматург, театральный критик Чингиз Алескерли, замдиректора Государственного русского академического драматического театра имени Самеда Вургуна Валентина Резникова поздравили с праздником и отметили необходимость сохранения богатого художественного наследия и творческих традиций азербайджанского театра. Было отмечено, что Всемирный день театра (англ. World Theatre Day) - международный профессиональный праздник всех работников театра, отмечаемый по всей планете ежегодно 27 марта. Этот праздник традиционно проходит под девизом: "Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами".

Была почтена память создателя и художественного руководителя Бакинского муниципального театра, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", народной артистки Амалии Панаховой, которая за более чем 50-летнюю творческую деятельность в театре и кино создала множество ярких образов.

В исполнении заслуженных артистов Азербайджана Уснии Мурватовой, Рафига Ибрагимова, Эльхана Рзаева, актеров Бакинского муниципального театра Тогрула Рзы, Ульвии Рзы, Турала Ахмеда, Зульфии Гурбановой и Арзу Агаевой были показаны фрагменты из трагедии Фридриха Шиллера "Коварство и любовь", комедии Джалила Мамедгулизаде "Мертвецы" и забавные сценки-скетчи из пьесы Анара "Гаравелли".

В заключении были прочитаны стихотворения Микаила Мушфига, Рамиза Ровшана, Джафара Джаббарлы и газель Насими.