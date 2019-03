30 марта в 19:00 в Международном центре мугама состоится концерт "О прекрасное лето! Вечные песни", организованный посольством Швейцарии в рамках проекта "Недели Франкофонии", на котором выступят известные швейцарские музыканты - певец и гитарист Марк Аймон и ударник Эфраим Салзман.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Центра, в их исполнении прозвучат произведения, являющиеся синтезом традиционных народных песен с современной музыкой.

Добавим, что Марк Аймон родился в 1982 году в швейцарском городе Сион. Он большой любитель путешествий и искусства, а также является автором четырех альбомов под названиями - "The astronaut", "An almond tree in winter", "Marc Aymon", "Of a single mouth". Его песни особенно популярны в странах Южной Америки и Африки, а также в Иране, США и во всех франкоязычных странах мира. Марк - участник многих музыкальных фестивалей, он выступает с концертами в разных странах мира.

Эфраим Салзман родился в 1975 году в швейцарском городе Натерс. Он с детства привязан к музыке. Его чувство ритма и исполнение на ударных музыкальных инструментах вызывают у зрителей восторг. Он запомнился многим зрителям своими исполнениями известных произведений - Valaisdulcimer, drums, Kotamo, Handpan, Bockhornxylo, Glasuduи и многих других. Вот уже более 20-ти лет он выступает на известной сцене Валаис в Швейцарии, а также в Германии.

Вход на концерт свободный.

Н. Гасымова