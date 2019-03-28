В Баку с 30 марта по 15 апреля 2019 года пройдет ежегодный фестиваль "Недели Франкофонии", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль пройдет при участии посольств Франции, Бельгии, Коста-Рики, Греции, Венгрии, Марокко, Мексики, Молдовы, Румынии, Швейцарии, Эстонии, Литвы, Латвии в Азербайджане, а также представительства Евросоюза.

В связи с предстоящим мероприятием в Landmark в Баку была организована пресс-конференция, в которой приняли участие главы и представители посольств при участии которых пройдет фестиваль "Недели Франкофонии".

В своем выступлении на пресс-конференции посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез отметила, что программа фестиваля "Недели Франкофонии" в этом году более обширна, чем в предыдущие годы.

Аурелия Бушез подчеркнула, что в этом году посольство Франции в Азербайджане в рамках фестиваля "Недели Франкофонии" проведет шесть мероприятий.

Было отмечено, что первым из данных мероприятий станет конкурс орфографии французского языка, который пройдет третьего апреля. Возрастная категория участников 18-25 лет. Шестого апреля состоится выступление французского ди-джея Shlomo, седьмого апреля - образовательная выставка, 11 апреля в Центре Современного Искусства YARAT пройдет показ триллера "Corporate", 14 апреля будет организована выставка азербайджанского фотографа Майи Багировой, которая сотрудничает с известными французскими изданиями. В экспозицию войдут черно-белые фотографии Парижа. 15 апреля на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева выступит Симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением французского дирижера Натали Марин.

Первый советник представительства Европейского союза в Азербайджане Денис Данилидис выразил признательность посольству Франции за организацию данного мероприятия, которое объединяет разные страны и культуры.

Было подчеркнуто, что Франкофония - это не просто слово, определяющее франкоговорящие страны. Это культурное разнообразие и разнообразие традиций.

На пресс-конференции главы и представители дипломатических миссий при участии которых пройдет фестиваль рассказали о программе мероприятий в рамках "Недели Франкофонии". Так, будут организованы показы фильмов, концертные программы, выставки, конференция и т.д. Мероприятия будут организованы на различных площадках.

Франкофония (Francophonie) - международная организация сотрудничества франкоязычных стран, объединяющая 58 членов и 26 наблюдателей. Главным критерием для вступления в организацию считается не степень владения французским языком населения той или иной страны (хотя это приветствуется), а скорее историческая, культурная общность и многолетние гуманитарные связи с Францией.