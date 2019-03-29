В Москве (Россия) в Государственном музее Востока с 11 апреля по 12 мая 2019 года состоится выставка "Гармония пространства. Традиционное искусство Азербайджана". Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт Азербайджанского музея ковра.

В залах музея будут экспонироваться более 100 предметов декоративно-прикладного искусства из коллекций Азербайджанского музея ковра и Государственного музея искусства народов Востока.

Экспозиция призвана рассказать об особенностях традиционного интерьера в домах Азербайджана XIX - начала XX века, главным образом о роли ковров и текстиля в создании удивительной гармонии пространства, в котором все подчинено идее красоты, доведенной до совершенства. Композиционные решения, орнаменты ковров и вышивок, одежды, медной посуды, ювелирных украшений несут в себе веками формировавшуюся эстетику среды обитания человека, свидетельствуют о едином характерном национальном стиле.

Посетители музея увидят предметы из богатой коллекции Азербайджанского музея ковра, связанные со свадебной церемонией, неотъемлемые элементы традиционного приданого, различные типы и виды вышивок - от декоративных панно, занавесей для ниш, ламбрекенов, покрывал, скатертей до всевозможных футляров, аксессуаров и предметов гардероба. Целая витрина будет посвящена инструментам и другим атрибутам, связанным с изготовлением кялагаи - головных платков с набойкой.

Особую часть экспозиции составят предметы, связанные с верованиями - от молитвенных ковриков до традиционных оберегов.

Среди предметов из коллекции Государственного музея Востока - ювелирные украшения, медная посуда - украшенные тонкими орнаментами кувшины, чаши, подносы. Знаковым экспонатом является карабахский ковер "Бахманлы" XIX века, с которого в 1918 году началось создание коллекции Государственного музея Востока.

Выставка "Гармония пространства. Традиционное искусство Азербайджана" расскажет зрителям о древней культуре азербайджанского народа, о гармонии и красоте, воспетых мастерами декоративно-прикладного искусства этой прекрасной страны.