26 и 28 марта в Международном центре мугама состоялся третий тур финальной стадии телевизионного конкурса "Мугам 2019", проводимого в рамках проекта Фонда культуры Азербайджана, при содействии Фонда Гейдара Алиева, организационной поддержке Азербайджанского телевидения и участии министерства культуры Азербайджана.

На этой неделе авторитетное жюри, в составе которого народные артисты Азербайджана Алибаба Мамедов, Ариф Бабаев, Сакина Исмаилова, Мансум Ибрагимов, Мелекханум Эйюбова, секретарь Союза композиторов Азербайджана, заслуженный деятель искусств Сардар Фараджев и секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми, оценивали исполнение конкурсантами зерби-мугамов (ритмических мугамов), главной отличительной особенностью которых является то, что ведущая роль при исполнении отводится ударным инструментам - деф и нагара.

Перед началом конкурсных программ были прослушаны хранящиеся в Золотом фонде Азербайджанского телевидения записи выступлений выдающегося ханенде-газелхана, народного артиста Азербайджана Гаджибабы Гусейнова и народной артистки Азербайджана Шовкет Алекперовой.

Затем состоялись сами конкурсные выступления в сопровождении ансамблей музыкантов первого и второго составов - Рашада Ибрагимова (тар 1-го состава), Табриза Юсубова (кеманча 1-го состава), Рустама Муслимова (тар 2-го состава), Эльнура Салахова (кеманча 2-го состава), Адиля Муслимова (балабан), Сиявуша Керимова (нагара), Айсу Садыговой (канон) и Идриса Гусейнова (уд).

После выступления каждого из участников членами жюри проводился тщательный анализ выступления, высказывались соответствующие замечания, давались полезные рекомендации и ставились объективные оценки.

По итогам двух конкурсных дней третьего тура участники получили следующие баллы:

Зульфия Джабраилзаде, Заур Мурсалов, Галям Годжаманова, Фаик Акберов, Вялиш Мирзоев, Илаха Рустамова и Сума Тапдыгова - по 63 балла;

Тариэль Велиев, Хаял Гусейнов, Гусейн Сяба, Мурад Рустамзаде и Раван Гачаев - по 62 балла;

Наджиба Мамедова, Тюркана Наджафова и Афган Махмудов- по 61 балл;

Мехин Гараева, Бехнам Алайи и Зибяр Заманова - по 60 баллов;

Хейрат Ибаев - 58 баллов.

В соответствии с условиями конкурса участник Хейрат Ибаев, набравший наименьшее количество баллов, покинул конкурс.

Четвёртый тур телевизионного конкурса "Мугам-2019" состоится 3 и 5 апреля.

Н. Гасымова