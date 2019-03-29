В Центре мугама завершилась третья неделя телевизионного конкурса «Мугам-2019» - ФОТО
26 и 28 марта в Международном центре мугама состоялся третий тур финальной стадии телевизионного конкурса "Мугам 2019", проводимого в рамках проекта Фонда культуры Азербайджана, при содействии Фонда Гейдара Алиева, организационной поддержке Азербайджанского телевидения и участии министерства культуры Азербайджана.
На этой неделе авторитетное жюри, в составе которого народные артисты Азербайджана Алибаба Мамедов, Ариф Бабаев, Сакина Исмаилова, Мансум Ибрагимов, Мелекханум Эйюбова, секретарь Союза композиторов Азербайджана, заслуженный деятель искусств Сардар Фараджев и секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми, оценивали исполнение конкурсантами зерби-мугамов (ритмических мугамов), главной отличительной особенностью которых является то, что ведущая роль при исполнении отводится ударным инструментам - деф и нагара.
Перед началом конкурсных программ были прослушаны хранящиеся в Золотом фонде Азербайджанского телевидения записи выступлений выдающегося ханенде-газелхана, народного артиста Азербайджана Гаджибабы Гусейнова и народной артистки Азербайджана Шовкет Алекперовой.
Затем состоялись сами конкурсные выступления в сопровождении ансамблей музыкантов первого и второго составов - Рашада Ибрагимова (тар 1-го состава), Табриза Юсубова (кеманча 1-го состава), Рустама Муслимова (тар 2-го состава), Эльнура Салахова (кеманча 2-го состава), Адиля Муслимова (балабан), Сиявуша Керимова (нагара), Айсу Садыговой (канон) и Идриса Гусейнова (уд).
После выступления каждого из участников членами жюри проводился тщательный анализ выступления, высказывались соответствующие замечания, давались полезные рекомендации и ставились объективные оценки.
По итогам двух конкурсных дней третьего тура участники получили следующие баллы:
- Зульфия Джабраилзаде, Заур Мурсалов, Галям Годжаманова, Фаик Акберов, Вялиш Мирзоев, Илаха Рустамова и Сума Тапдыгова - по 63 балла;
- Тариэль Велиев, Хаял Гусейнов, Гусейн Сяба, Мурад Рустамзаде и Раван Гачаев - по 62 балла;
- Наджиба Мамедова, Тюркана Наджафова и Афган Махмудов- по 61 балл;
- Мехин Гараева, Бехнам Алайи и Зибяр Заманова - по 60 баллов;
- Хейрат Ибаев - 58 баллов.
В соответствии с условиями конкурса участник Хейрат Ибаев, набравший наименьшее количество баллов, покинул конкурс.
Четвёртый тур телевизионного конкурса "Мугам-2019" состоится 3 и 5 апреля.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!