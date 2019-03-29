В Центре Современного Искусства YARAT 4 апреля в 19.00 пройдет лекция итальянского архитектора Матео Умберто Поли, представляющего архитектурную компанию AOUMM, на тему "Методология дизайна. Исследование на местности", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Почему архитекторам пора выбраться из своей башни из слоновой кости?" - именно так будет звучать главная тема лекции, а проиллюстрирована она будет актуальными примерами из практики компании AOUMM. Методы, которые будут обсуждаться, включают в себя вовлечение в работу над дизайном конечных потребителей услуг (включая НПО, художников и других игроков), а также максимально возможный обмен информацией (посредством мастер-классов и прочего) с лицами, участвующими в процессе строительства.



Лекция включает в себя исследование современных дизайнерских методик вкупе с изучением конкретных примеров и проектов AOUMM, включая, например, скульптурный ансамбль из мрамора, созданный для Венецианской Архитектурной Биеннале, интернат в Лисото и создание искусственного солнца. Вторая, дидактическая часть лекции будет посвящена дорожной инфраструктуре, как важному элементу урбанистической среды с большим потенциалом развития. Поли утверждает, что дизайн дорог - это сфера, которую часто незаслуженно обходят вниманием, несмотря на заложенный в ней огромный потенциал.



Матео Поли - практикующий специалист, чья профессиональная деятельность в данным момент связана с миланской компанией AOUMM. Он также посвящает много времени исследовательской деятельности и преподаванию ландшафтного дизайна в Миланском политехническом институте (Politecnico di Milano). У Матео богатый международный опыт в качестве консультанта по дизайну, а также опыт участия в проектах по преобразованию урбанистической среды и ткани города. На протяжении 10 лет он работал в качестве лидера команды и консультанта в компании OMA, возглавляемой всемирно известным архитектором Ремом Кулхаасом.



Поли также является членом научного комитета итальянского архитектурного журнала YouBuild, был ранее редактором журнала Domus и специальным корреспондентом Abitare. Компания AOUMM работает над проектами различного масштаба и географической локализации - от лагерей для беженцев до научных исследований, от банковских проектов до выставок международного уровня. AOUMM была участником 14-ой венецианской Выставки и форума Expo 2015 в рамках павильона НПО "Спасите детей" (Save the Children).



Данная лекция организована представительством архитектурно-дизайнерской компании Cobalt в сотрудничестве с Центром Современного Искусства YARAT. Лекция Матео Поли будет первой из серии лекций, которые будут проводиться ежеквартально. Серия лекций призвана проинформировать заинтересованных слушателей о самых последних достижениях в области архитектуры и урбанистики.