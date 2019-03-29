Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев с целью участия в заседаниях ЮНЕСКО, находится с визитом во Франции, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

В рамках визита министр культуры встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле. На встрече стороны обсудили текущее состояние отношений между Азербайджаном и ЮНЕСКО, 5-й Всемирный форум по межкультурному диалогу, который состоится 2-3 мая в Баку с основным партнерством ЮНЕСКО, подготовку к 43-й сессии Комитета всемирного наследия в период с 30 июня по 10 июля. Также состоялся обмен мнениями о других совместных проектах и программах.

Абульфас Гараев передал Одри Азуле приветствия руководства республики и заверил ее в неизменной приверженности Азербайджана делу развития отношений с ЮНЕСКО, распространения в мире идей организации, а также продолжения участия в осуществлении совместных с ней проектов на долгосрочной основе.

Генеральный директор ЮНЕСКО, сообщив, что важные международные мероприятия в Азербайджане проходят в непосредственной связи с ЮНЕСКО, и что организация и далее будет играть активную роль в этом процессе, выразила удовлетворение уровнем сотрудничества с Азербайджаном.

Министр проинформировал Одри Азуле об образцах культуры и наследия, включенных в Репрезентативные списки Всемирного наследия и Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также отметил, что в качестве председателя Комитета всемирного наследия, будет держать в поле зрения актуальность вопроса охраны культурного наследия на территориях конфликтов и в условиях стихийных бедствий.

Одри Азуле подчеркнула важность этих вопросов и рассказала о конференции министров культуры, которая состоится в ноябре текущего года в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Одри Азуле так же проинформировала о министерских встречах, которые пройдут в Женеве 25-26 апреля в рамках Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, и пригласила Абульфаса Гараева на эти мероприятия.