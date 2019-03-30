Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева прошел концерт азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли.

Заслуженный артист Азербайджана, известный дирижер Фуад Ибрагимов, который был за дирижерским пультом в этот вечер, никогда не ищет легких путей и радует бакинских меломанов грандиозными концертами.

Оркестр под его управлением представил два громких произведения: сюиту из балета "Жар-птица" Игоря Стравинского и поэму огня "Прометей" Александра Скрябина.

Стоит отметить, что сложное произведение Стравинского, с исполнения которого и начался вечер, очень редко звучит в Баку, поэтому объявление этого произведения в программе всегда собирает аншлаг. А если эта "сказочная" музыка становится неким предисловием к премьере "Прометея" Скрябина, то... Конечно же, зал был полон. И среди желающих погрузиться в волшебный мир этих пропитанных огнем произведений были известные деятели культуры, общественные деятели и меломаны столицы.

Представленный в 1910 году балет "Жар-птица" принес Игорю Стравинскому успех. Сразу после этого он создал балеты "Петрушка" (1911) и "Весна священная" (1913), но одновременно он не стал расставаться с музыкой к балету "Жар-птица", с которой началась его слава. Почувствовав себя уверенным музыкантом, Стравинский стал разбирать свою музыку к "Жар-птице", отбирая из балета по собственному усмотрению части, которые ему хотелось бы сохранить, по-новому повторить и осмыслить, создать вариации. Так появилась идея создания сюиты из балета "Жар-птица".

Сложное произведение было исполнено оркестром с высоким профессионализмом и завершилось продолжительными овациями публики.

Но с особым трепетом зал ждал премьеру "Прометея".

Произведение Александра Скрябина для фортепиано, оркестра, голосов (хора) и партии света Luce (итал. - свет) действительно фантастическое и требует огромного труда, чтобы быть представленным на сцене.

"Поэма огня" сочинялась в 1908-1910 годы и была впервые исполнена в марте 1911 года в Москве. Премьера прошла без световой партии, поскольку аппарат не подходил для исполнения в большом зале. В соответствии с объемностью и многоплановостью замысла сочинения необычен состав исполнителей: большой состав симфонического оркестра, фортепиано, орган, хор и цветовая клавиатура, сопровождающая музыкальное развитие сменой цветовых волн, освещающих зал.

Поэтому бакинский зритель гадал, каким же будет световое решение.

Музыкантам удалось поразить зал. Стены Филармонии то охватывались пламенем, то прорезались молниями.

В исполнении оркестра, Азербайджанской государственной хоровой капеллы (художественный руководитель - народная артистка Азербайджана Гюльбаджи Иманова) и солистки вечера - народной артистки Азербайджана, известной пианистки Егяны Ахундовой, произведение было встречено с ошеломительным успехом.

Световое решение же оказалось очень оригинальным. По словам Фуада Ибрагимова, Скрябин в партитуре очень точно описал, какие цвета он хотел видеть в произведении и отметил цвета нотами. Например, нота "до" - красный цвет, "ля" - зеленый, "фа" - синий, то есть у каждой ноты был свой оттенок. И специально для этого был создан инструмент "лючи" - клавишный инструмент, который подключался к световому оборудованию, и при нажатии на каждую ноту зал освещался определенным светом.

Азербайджанские музыканты сделали так же, как и все, то есть по-своему.

Скрябин отмечал, что, находящееся в его воображении, невозможно было сделать с имеющейся на то время аппаратурой, поэтому он оставлял право любому исполнителю в будущем, по мере возможности техники, представить свое видение, но при этом придерживаясь тех цветов, которые он обозначил. Он не писал, что запрещает добавлять что-то свое в световые эффекты. Так морские волны и вспышки молний стали особым вкраплением в общий видеоряд по задумке наших музыкантов. Добавим, что Скрябин даже писал, что хотел бы видеть в исполнении и хореографию, и другие эффекты, но техника не давала возможностей.

"Подготовка произведения была очень насыщенной, мы проводили очень много времени в Филармонии, дожидаясь вечера, чтобы репетировать со светом.

Главное, что мы сделали это в Баку. Было сложно, но мы очень рады результату", - сообщил в беседе с Day.Az Фуад Ибрагимов.

Говоря о световом эффекте, не стоит забывать и о виртуозном исполнении произведения. Оркестр, хор и очаровательная солистка достойно представили "Поэму огня".

Подчеркнем, что таких длительных оваций, как после премьеры "Прометея" в Филармонии давно не звучало.

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Франгиз Агаларова