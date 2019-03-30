В Международном центре мугама состоялся третий тур финальной стадии Телевизионного конкурса "Мугам 2019", проводимого в рамках проекта Фонда культуры Азербайджана при содействии Фонда Гейдара Алиева, организационной поддержке Азербайджанского телевидения и министерства культуры Азербайджана. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На этой неделе авторитетное жюри в составе - народных артистов Азербайджана Алибабы Мамедова, Арифа Бабаева, Сакины Исмаиловой, Мансума Ибрагимова, Мелекханум Эйюбовой, секретаря Союза композиторов Азербайджана, заслуженного деятеля искусств Сардара Фараджева и секретаря Союза писателей Азербайджана Ильгара Фахми оценивало исполнение конкурсантами зерби-мугамов (ритмических мугамов), главной отличительной особенностью которых является то, что ведущая роль при исполнении отводится ударным инструментам - деф и нагара.

Перед началом конкурсных программ были прослушаны хранящиеся в Золотом фонде Азербайджанского телевидения записи выступлений выдающегося ханенде-газелхана, народного артиста Азербайджана Гаджибабы Гусейнова и народной артистки Азербайджана Шовкет Алекперовой.

Затем состоялись конкурсные выступления в сопровождении ансамблей музыкантов первого и второго составов - Рашада Ибрагимова (тар 1-го состава), Тябриза Юсубова (кяманча 1-го состава), Рустама Муслимова (тар 2-го состава), Эльнура Салахова (кяманча 2-го состава), Адиля Муслимова (балабан), Сиявуша Керимова (нагара), Айсу Садыговой (канон) и Идриса Гусейнова (уд). Ведущие Нурлана Джафарова и Эмиль Шахмзаде предстали в костюмах от Центра азербайджанской национальной моды Гюльнары Халиловой.

После выступления каждого из участников членами жюри проводился тщательный анализ выступления, высказывались соответствующие замечания, давались полезные рекомендации и ставились объективные оценки.

По итогам конкурсных дней третьего тура участники получили следующие баллы:

- Зульфия Джабраилзаде, Заур Мурсалов, Галям Годжаманова, Фаик Акберов, Вялиш Мирзоев, Илаха Рустамова и Сума Тапдыгова - по 63 балла;

- Тариэль Велиев, Хаял Гусейнов, Гусейн Сяба, Мурад Рустамзаде и Раван Гачаев - по 62 балла;

- Наджиба Мамедова, Тюркана Наджафова и Афган Махмудов- по 61 балл;

- Мехин Гараева, Бехнам Алайи и Зибяр Заманова - по 60 баллов;

- Хейрат Ибаев - 58 баллов.

В соответствии с условиями конкурса участник Хейрат Ибаев, набравший наименьшее количество баллов, покинул конкурс.

Четвёртый тур телевизионного конкурса "Мугам-2019" состоится 3 и 5 апреля.

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