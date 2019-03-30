В Баку в Международном центре мугама в рамках проекта "Qəzəllər" ("Газели") состоялся музыкальный вечер на тему газелей великого азербайджанского поэта-просветителя Имадеддина Насими. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступивший перед концертом председатель Комитета культуры Милли Меджлиса, директор Национального музея азербайджанской литературы Рафаэль Гусейнов совершил экскурс в неподражаемое творчество великого Насими, рассказал о глубоком смысле и просветительском характере его произведений, особенно отметил значимость распоряжения Президента Азербайджана об объявлении 2019 года годом Имадеддина Насими.

На вечере прозвучал дастгях "Забул сегях" в исполнении заслуженных артистов Эхтирама Гусейнова, Сабухи Ибаева и Бабека Нифталиева в сопровождении Ровшана Гурбанова (тар), Джейхуна Мурадова (кяманча), заслуженной артистки Тараны Алиевой (канон), Рафаэля Аскерзаде (балабан), Васифа Юсифли (уд) и Амиля Мустафаева (нагара).

Вечер был интересен для любителей мугама и поэзии Насими и по достоинству неоднократно прерывался зрительскими аплодисментами.

Центром мугама проводятся и другие мероприятия, посвященные творчеству Насими, одним из которых намечается проведение семинара в рамках проекта "Круглый стол".

Следует отметить, что Центр мугама также осуществляет ряд проектов научно-исследовательского характера. Проект "Qəzəllər" является одним из них. В каждом из мероприятий данного проекта зрителям представляются лучшие образцы классической азербайджанской поэзии газелей в переложении на мугамное исполнительство. Уже проведены мероприятия, посвященные творчеству великого Физули, Сеид Азима Ширвани и Алиаги Вахида.