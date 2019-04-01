В Международном центре мугама в Баку прошла концертная программа "О, прекрасная весна! Вечные песни", организованная посольством Швейцарии в Азербайджане в рамках фестиваля "Недели Франкофонии". Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе Центра.

В своем выступлении перед концертом посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез отметила, что программа ежегодного фестиваля "Недели Франкофонии" в этом году более обширна, чем в предыдущие годы.

Фестиваль продлится до 15 апреля и включает в себя различные конкурсы, выставки, концерты и кинопоказы.

Было подчеркнуто, что фестиваль "Недели Франкофонии" проводится в Азербайджане при участии посольств Франции, Бельгии, Коста-Рики, Греции, Венгрии, Марокко, Мексики, Молдовы, Румынии, Швейцарии, Эстонии, Литвы, Латвии, а также представительства Евросоюза.

Посол Швейцарии в Азербайджане Филипп Штадлер представил участников концертной программы и выразил признательность директору Международного центра мугама, народному артисту Азербайджана Мураду Гусейнову за поддержку в организации данного мероприятия.

Затем вниманию публики был представлен концерт с участием швейцарских музыкантов - певца и гитариста Марка Аймона и ударника Эфраима Салзманна. На концерте в исполнении Аймона и Салзманна прозвучали произведения, являющиеся синтезом традиционных народных песен и современной музыки.

Отметим, что Марк Аймон является большим любителем путешествий и искусства, а также автором четырех альбомов. Его песни особенно популярны в странах Южной Америки и Африки, а также в Иране, США и во всех франкоязычных странах мира. Марк - участник многих музыкальных фестивалей, выступает с концертами в разных странах мира.

Эфраим Салзманн с детства влюблён в музыку. Его чувство ритма и исполнение на ударных музыкальных инструментах вызывают у зрителей восторг.