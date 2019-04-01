В Лондоне, в Королевском театре Ковент-Гарден, прошел показ оперы Джузеппе Верди "Сила судьбы", одну из главных партий в которой исполнил народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов. На своей странице в социальной сети Facebook Эйвазов поделился впечатлениями от выступления.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Столько всего хочется написать про свой вчерашний дебют в роли Дона Альваро оперы Джузеппе Верди "Сила Судьбы". Пережиты незабываемые эмоции, я научился чему-то новому, не спал, пытаясь запомнить каждый миг этого важного для меня события. Это мой второй проект в Королевской опере Ковент-Гарден, и в будущем уже запланировано несколько других. Мои удивительные и, просто, великие партнеры: Анна Нетребко - как всегда самая лучшая, баритон Кристофер Мальтман - потрясающий партнер и невероятный артист, легендарный бас Ферруччо Фурланетто - огромная честь делить сцену с таким великим артистом. Алессандро Корбелли, Вероника Симеони, Карло Бози - потрясающие артисты и старые добрые друзья. И, конечно же, наш дорогой и гениальный дирижер Антонио Паппано. Сколько любви он вкладывает в свою работу и сколько внимания он дарит нам, артистам. Подготовка такой сложной и важной роли с таким дирижером - это особое счастье. Спасибо всем, спасибо моей счастливой судьбе за такие дни...", - написал Эйвазов, поделившись фотографиями с показа.

Юсиф Эйвазов - драматический тенор. Лауреат и обладатель Гран-при ряда международных конкурсов, Почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Блистает на мировых сценах вместе с коллективами миланской оперы "Ла Скала" и Королевской оперы Монте-Карло.