Исполнитель азербайджанских песен на кяманче, горский еврей Сеня Рабаев, который ныне проживает в Израиле, поделился со СТМЭГИ своими воспоминаниями о Баку, передает Day.Az.



"В Израиль мы уехали в феврале 1990 года. Прошло уже почти 30 лет. В 2010 году я был в Баку. Моя родина - Баку. Да, Израиль - историческая родина. Но настоящая родина там, в Баку, в Азербайджане. С этой страной у меня связаны самые теплые воспоминания. Потому что, несмотря на то, что я не азербайджанец, любовь к искусству Азербайджана, к языку, к обычаям, пословицам, уважение к старшим, жива во мне по сей день.



Когда я приехал в Баку и вышел погулять по центру, мне, честно говоря, показалось, что я нахожусь в каком-то европейском городе. Я был в шоке от этой красоты. Говорят, Баку сегодня еще краше стал. Я побывал в местах своей молодости. Проходил рядом с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности, где учился. Сильнейшие изменения в самую лучшую сторону потрясли меня.



Сейчас я полностью посвятил себя музыке. Хочу попробовать написать музыку, если получится. Я работал долгое время в налоговой фирме. Где-то 22 года. Потом оставил ее. Потому что она стала мне мешать. Не хочу больше отвлекаться. Сейчас уже такая пора в моей жизни, когда уже зрелый возраст. Я на этом этапе хочу заниматься азербайджанской музыкой. Сугубо азербайджанской музыкой. Я хочу, чтобы азербайджанская музыка всегда была востребована. Она и востребована. Тот, кто не понимает азербайджанскую музыку, тот не разбирается в искусстве. То же самое сказал и Муслим Магомаев. Меня здесь, в Израиле, продолжает согревать любовь к Азербайджану", - отметил Сеня Рабаев.



С. Рабаев считает, что азербайджанское музыкальное искусство - уникальное явление мировой культуры: "Об этом уже знает весь мир. Мне очень хочется вновь оказаться в Баку. Я хочу приехать со своей кяманчой. Я продолжаю поддерживать связь с музыкальным миром Баку. Эльчин Иманов, наш бакинский шансонье и композитор, приезжал в Израиль, он меня лично знает. Я перевел на иврит слова Микаила Мушфига, прожившего всего 33 года. Музыку к тексту написал Эльчин. Называется Ana dedi ("Мать сказала"). Эльчину очень понравилось. Он очень хвалил. Я, со своей стороны, делаю и буду делать все необходимое, чтобы в Израиле знали об азербайджанской музыке. Я пропагандирую везде азербайджанские мелодии", - сказал наш собеседник.