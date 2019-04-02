В Центре культуры поселка Нардаран состоялся концерт популярной исполнительницы Джавахир Абдуловой "Doğma diyar" ("Родной край"). Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе организаторов программы - Главного Управления культуры города Баку.

Джавахир Абдулова представила вниманию поклонников красочную музыкальную программу, на которой прозвучали зажигательные мелодии и лирические композиции. Вместе с артисткой в этот вечер сцену разделил лезгинский ансамбль песни и танца "Сувар" и танцовщица Кямаля Сафаралиева.

Публика была в восторге от концерта, долго не хотела отпускать со сцены артистку.

В заключение мероприятия выступил директор Центра культуры поселка Нардаран Асиф Гурбанов, который выразил признательность организаторам вечера.