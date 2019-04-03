В Баку с 22 по 27 апреля пройдет Х Международный фестиваль Мстислава Ростроповича, организованный Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Фондом Мстислава Ростроповича, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В фестивале примут участие всемирно известные музыканты и коллективы из России, Германии, Швейцарии и Испании. Среди участников фестиваля - Камерный оркестр Лозанны (Швейцария), Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана (Россия), оркестр MünchenKlang (Германия) и другие. В ходе фестиваля также состоятся выступления азербайджанских музыкантов.

В рамках фестиваля 26 апреля во Дворце Гейдара Алиева состоится концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под руководством заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова. Солист вечера - Пабло Феррандес (виолончель). 27 апреля, на закрытии выступит оркестр MünchenKlang под управлением дирижера Томаса Хефеле. Солисты - Анна Кармазина (сопрано) и Людвиг Миттельхаммер (баритон). В программе прозвучат произведения Джузеппе Верди, Камиля Сен-Санса, Игоря Стравинского, Габриэля Форе и Франца Шуберта.

Начало в 19.00. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, онлайн на www.iticket.az. Телефон для справок: (012) 441-21-31.