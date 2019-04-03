В Баку состоялась презентация книги "Шуша для детей" заслуженного артиста Азербайджана Бахрам Багирзаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. На презентации, присутствовало свыше ста фанатов одного из самых известных представителей легендарной команды КВН "Парни из Баку", члена Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писателя, актера и режиссера. Каждому из гостей Бахрам Багирзаде подарил свою новую книгу с авторским автографом.

Бахрам Багирзаде является автором более тридцати книг, но это издание считает особенной в своей творческой биографии, потому что посвящена Шуше, которая была, есть и будет бесценной сокровищницей для каждого азербайджанца, здесь живет душа нашей Родины.

"Шуша для детей" рассказывает юным книголюбам об истории удивительного азербайджанского города, о величественных дворцах и замках, мечетях и школах, музыкальных меджлисах, на которых собирались знаменитые исполнители мугама, ханских скачках и сказочно красивом цветке Хары Бюльбюль, который растет только в Карабахе! Ведь в древней Шуше жили мудрые ханы и прекрасные принцессы, гениальные музыканты и поэты, великие ученые и отважные воины, и самые замечательные мастера, которые считались одними из лучших не только в Азербайджане, но и на всем Востоке.

В ближайшее время новая книга Бахрама Багирзаде "Шуша для детей" появится в книжных магазинах Баку.

"Вслед за книгой "Шуша для детей" выйдут новые издания, посвященные другим крупным городам Азербайджана. А после этого мы перейдем на книги, которые расскажут юным читателям о странах Европы и США, в которых я побывал. Думаю, что детишкам будет интересно совершить это увлекательное путешествие вместе с дядей Бахрамом. А к 1 июня, который во всем мире отмечается как Международный день защиты детей, увидят свет книги, посвященные правилам безопасности на дорогах и правилам хорошего тона и поведения. Хочу чтобы в каждой азербайджанской семье была книга, которая расскажет, как гражданин Азербайджана - ребенок должен вести себя в музеях, театрах, кинотеатрах, дома, на кухне и т.д, а также на улицах, где следует правильно соблюдать все правила уличного и дорожного движения", - отметил Бахрам Багирзаде.

8 мая исполняется двадцать седьмая годовщина оккупации азербайджанского города Шуша вооруженными силами Армении. 8 мая 1992 года вооруженные до зубов силы Армении оккупировали город Шуша. В боях за оборону Шуши 195 наших соотечественников стали шехидами, 165 человек были ранены, 58 человек захвачены в плен и взяты в заложники. Во время оккупации армянские вандалы разграбили музеи, в которых находились тысячи экспонатов, разрушили сотни историко-культурных памятников, осквернили святилища и мечети, уничтожили большое число редких образцов рукописей, превратили в руины учреждения образования и здравоохранения.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.