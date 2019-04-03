Впервые в Азербайджане в городе Шеки 14 апреля пройдут региональные соревнования по танцам "Кубок Большого Кавказа", организованные Ассоциацией танца и Союзом молодежи Азербайджана при поддержке Jam Group. Статус Кубка Большого Кавказа является открытым, принять участие могут все желающие. Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend президент АТА Азиз Азизов.

Соревнование охватывает северо-западные регионы Азербайджана - Барда, Гёйгёль, Кюрдемир, Шеки, Загаталы, Гах, Балакян, с участием представителей Баку, России и Грузии.

Главная цель - развитие современного и традиционного танцевального искусства в регионах Азербайджана, обмен опытом между странами.

В судейский состав вошли вице-президент АТА, преподаватель Бакинской академии хореографии Ульвия Гасанова, завкафедрой хореографии Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории Таир Эйнулаев, солист Азербайджанского эстрадного и фольклорного ансамбля "Джанги" Фархад Алиев.

Чемпионат пройдет по следующим видам танца - хип-хоп, брейк-данс, танцевальное шоу, классические танцы, народные танцы, стилизация фольклора, восточные танцы, индийские (Болливуд).

Возрастные категории - младшая группа (до 6 лет), дети (до 10 лет), подростки (до 16 лет), взрослые (от 16 и выше). Количественные номинации - соло, дуэт, малая группа (до 8 участников), ансамбль (8-24 участников), большой ансамбль (25-50 участников).

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