В этом году "Aga Khan Foundation", основанный в 1967 году, впервые учредил международную премию в области музыки - "Aga Khan Music Award". Первым лауреатом в области композиции ("creation") стала азербайджанский композитор и пианистка, Артист мира UNESCO, народная артистка Азербайджана Франгиз Ализаде.

В столице Португалии Лиссабоне состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 2019 года. После праздничного концерта единственную премию в области композиции Франгиз Ализаде вручили президент Португалии Марселу Ребелу да Соза, Его Величество Ага Хан и Принц Амин. В пресс-релизе "Аga Khan Foundation" отмечены "выдающиеся достижения композитора и пианистки Франгиз Ализаде в области современной академической музыки, в которой с огромной притягательной силой отражены духовное богатство и высокий интеллектуализм искусства Востока. Отрадно, что творчество Франгиз Ализаде широко интегрировано в мировой музыкальный процесс, интенсивно исполняется на концертных сценах ведущими солистами и коллективами мира как Hilary Hahn, Yo-Yo Ma, Kronos Quartet, Berliner Philharmoniker, Royal Concertgebouw Orkest, New Juilliard Ensemble".

Церемония награждения и концерт широко освещались в СМИ, газетах "The Daily Star" и португальских медиа.

Сильвия Мецгер (Лиссабон - Берлин)