В Баку в Национальном музее азербайджанской литературы открылась выставка, посвященная великому поэту Насими, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную академию наук Азербайджана (НАНА), передает Day.Az.

На выставке представлено 40 стендов, посвященных Имадеддину Насими, 20 из них на азербайджанском языке и 20 - на английском.

В рамках выставки посетители также могут ознакомиться с рисунком барельефа стены дома в Алеппо, где жил Насими.

Напомним, что в связи с 650-летием великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год "Годом Насими" в Азербайджане.

В связи с этим в различных научных учреждениях, культурных центрах страны, а также в учреждениях и организациях НАНА проводится серия мероприятий, посвященных жизни и творчеству Насими, организуются выставки.

Выставка, организованная в Национальном музее азербайджанской литературы, является одним из мероприятий, запланированных в "Год Насими".