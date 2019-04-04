Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана 25 апреля впервые покажет на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета свой популярный спектакль "По ту сторону греха".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе театра, гастроли известной российской балетной труппы пройдут в рамках X Международного музыкального фестиваля Мстислава Ростроповича.

Балет "По ту сторону греха", поставленный Борисом Эйфманом на музыку Р.Вагнера, М.Мусоргского, С.Рахманинова, стал новым пластическим прочтением хореографом романа Ф.М.Достоевского "Братья Карамазовы". Кардинально переработав свой собственный спектакль "Карамазовы" 1995 года, также поставленный по бессмертному произведению русской литературы и снискавший всемирное признание, Борис Эйфман создал эмоциональную интеллектуально насыщенную балетную психодраму.

"По ту сторону греха" - современное в техническом и художественно-выразительном отношениях сценическое произведение, поднимающее извечные "проклятые" вопросы. В условиях тотального целостного кризиса начала XXI века хореограф обратился к незыблемым нравственным основам и сочинил балет о богоискательстве, безверии и вере, природе человеческой греховности и духовном спасении.

Премьера спектакля в Санкт-Петербурге состоялась 29 апреля 2013 года и прошла с ошеломляющим триумфальным успехом.

Ф. Агаларова