В Москве в возрасте 88 лет умер режиссёр Георгий Данелия.

Успех пришел к Георгию Данелия сразу. Его полнометражный дебют, фильм по повести Веры Пановой "Сережа" с Сергеем Бондарчуком в главной роли, снятый в 1960 году, регулярно показывают до сих пор. Этот фильм сохраняет и обаяние, и актуальность, и остроту. И по-прежнему восхищает пластическое чувство постановщика, у которого каждый кадр - законченное произведение искусства. От бытовой романтики первого фильма Данелия удалился довольно далеко. Его жанр - фантасмагорическая сатира, острый социальный памфлет. Такие фильмы, как "Джентльмены удачи" (автор сценария), "Мимино", "Осенний марафон", возвели Георгия Данелия в ранг классика мирового кинематографа.

Стоит отметить, что работы режиссера очень любимы и в Азербайджане.

В память о легендарном режиссере Day.Az представляет 5 его лучших фильмов:

"Не горюй" (1969)

Фильм представляет собой вольную экранизацию романа французского писателя Клода Тилье "Мой дядя Бенжамен", перенесённую в Грузию конца XIX - начала XX века.

Бенжамен Глонти недавно выучился на врача и вернулся домой в родной город. Он не торопится расплатиться с долгами за обучение и приступить к лечению пациентов, а проводит время в кутежах и пьянках с друзьями. Содержать его и остальную большую семью приходится его сестре Софико. Пытаясь вразумить брата женитьбой, она сводит его с девушкой из состоятельной семьи местного лекаря. Беззаботная жизнь Бенжамена неожиданно осложняется.

"Мимино" (1977)

По-грузински "Мимино" означает "сокол". Это - давнее прозвище летчика Валико Мизандари - главного героя светлой и трогательной, а временами даже немного грустной, истории.

В родном селении главная обязанность Мимино - перевозка продовольствия и овец, а в свободное от работы время он все чаще грезит о настоящих аэролайнерах и большой авиации. Однажды Валико выпадает шанс воплотить свою мечту, и вот тут-то внезапно оказывается, что реальность совсем не такая, как ожидал Мимино.

"Афоня" (1975)

Рассказ о жизни беззаботного слесаря. Афоня любит выпить и повеселиться, и живет исключительно сегодняшним днем. Для окружающего общества он - бунтарь, который не желает жить по установленным правилам. А он-то и пить начинает лишь потому, что ему скучно и грустно в своем окружении, ни один человек из которого даже не пробует разобраться в причинах Афониного разгильдяйства, а лишь констатирует следствия.

"Кин-дза-дза" (1986)

Фантастическая история рядового прораба Владимира Николаевича Машкова, для которого обычный путь до универсама за хлебом и макаронами закончился невероятным межгалактическим путешествием на планету-пустыню Плюк в тентуре, галактика Кин-дза-дза в спирали.

"Осенний Марафон" (1979)

В центре сюжета - трагедия талантливого педагога и переводчика Бузыкина, обладающего крайне нерешительным характером. Именно эта внутренняя неуверенность и нерешительность не позволяют герою сделать свой выбор, и определиться с кем он хочет остаться - с женой или с любимой женщиной? Они же вынуждают Бузыкина терпеть в своей жизни множество лишних и неприятных ему людей.

Н. Гасымова