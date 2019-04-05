В русле интенсивного культурного обмена между Россией и Азербайджаном с 11 апреля 2019 года Государственный музей искусства народов Востока и Азербайджанский музей ковра представят совместную экспозицию, в которую войдут более ста предметов декоративно-прикладного искусства из коллекций музеев.

Искусствовед, научный сотрудник Музея Востока и куратор выставки "Гармония пространства. Традиционное искусство Азербайджана" Мария Филатова рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о предстоящей выставке и тесном культурном сотрудничестве между странами, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

- Мария Юрьевна, выставка, с которой скоро ознакомятся посетители музея на Никитском бульваре, подготовлена совместно с Государственным музеем Востока и Азербайджанским музеем ковра. Кто выступил с инициативой проведения этой выставки?

- В роли инициатора выступила директор Азербайджанского музея ковра Ширин Меликова. Благодаря ее усилиям этот музей стал международным исследовательским центром, который сотрудничает с разными организациями по всему миру. В мае 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Государственным музеем Востока и Музеем ковра. Грядущая выставка состоится в рамках этого соглашения.

- А чем обусловлен выбор темы выставки, подбор её экспонатов?

- Выбор темы также предложен Музеем ковра. Его экспозиция поражает: музей обладает настоящими жемчужинами ковроткачества, золотошвейного искусства, текстиля. Каждый экспонат, отобранный для выставки, поможет зрителю сформировать представление об истории, традициях и философии быта азербайджанцев. Мы дополнили экспозицию и предметами из нашего музея - помимо ковров и текстиля на выставке будет представлено ювелирное искусство Азербайджана, медночеканная посуда.

- В коллекции Государственного музея Востока хранится множество предметов материального искусства Азербайджана. Как бы вы охарактеризовали самобытный национальный стиль азербайджанского декоративно-прикладного искусства в целом?

- Культурные особенности отдельных регионов Азербайджана исключительно многообразны, однако есть и общие для всего традиционного национального искусства черты - композиционные решения, формы, орнаменты. Азербайджан - это часть Востока, причём Востока, исторически близкого, дружественного России уже долгое время. Культура Востока - изящная, сложная, насыщенная символами. Так, например, орнаменты, которыми декорированы многие предметы, обладали сакральным смыслом, оберегая своих владельцев от жизненных неурядиц.

- В чём важность историко-культурного наследия Азербайджана для мировой культуры?

- Важность заключается в том, что произведения азербайджанского декоративно-прикладного искусства дают представление о многовековой и очень разнообразной культуре целого народа, это культурный код нации, сохраненный до наших дней.

- Значительная часть экспонатов выставки представлена текстилем, коврами, которые до сих пор являются в Азербайджане важнейшими компонентами материальной культуры. Азербайджанские ковры хранятся не только в Музее ковра в Баку и музее Востока в Москве, но и в Лувре, Эрмитаже, в Музее Метрополитен, в Ватикане, в Белом Доме, и так далее. В чём их особая ценность? Каковы характерные особенности именно азербайджанских ковров?

- Многогранное и самобытное искусство азербайджанского ковроткачества - одно из самых древних и устоявшихся традиционных ремесел. Ковер сопровождал человека от рождения до самой смерти, играл ключевую роль в организации быта, формировании эстетического восприятия мира, отражал своеобразие менталитета и художественного вкуса народа. И для самых бедных, и для самых богатых ковры заменяли в интерьере мебель и многие предметы быта. Ковры дарили дорогим гостям, послам и правителям других государств. Азербайджанские ковры ценились по всему миру на вес золота, как произведения высокого искусства. Создавались ковры с золотой и серебряной нитью, с драгоценными камнями. Самостоятельно сотканные азербайджанскими девушками ковры были обязательной частью приданого.

Для азербайджанского ковра характерно большое разнообразие композиций и орнаментов: растительных, геометрических. Создавались и ковры по эскизам знаменитейших художников-миниатюристов.

Сегодня в Азербайджане очень активно изучается, воссоздается и развивается производство (не машинных) ковров ручной работы по старинным технологиям. Появились специальные мастерские, которые поддерживаются на государственном уровне. Это очень интересное и правильное начинание.

В 2010 году "Традиционное искусство тканья азербайджанских ковров в Азербайджане" было включено в репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества.

- Будут ли представлены на выставке какие-то особо ценные, уникальные экспонаты, на которые вы посоветовали бы посетителям обратить внимание?

- Это, например, знаковый экспонат из коллекции нашего музея, азербайджанский ковер "Бахманлы" (Карабах, XIX век), с которого в 1918 году началось создание коллекции Государственного музея Востока в Москве.

Оригинальным предметом обихода является хамам сандыгы (банный сундучок), который служил своего рода мобильным сейфом для хранения драгоценностей и денег во время купания в бане.

Азербайджанский музей ковра привезёт несколько невероятно красивых набивных платков келагаи. Будут представлены и золотошвейные изделия: маленькие игольницы, наусники. Посетители увидят различные типы и виды вышивок, интерьерного текстиля, предметов, относящихся к свадебной церемонии. Все предметы заслуживают отдельного внимания, потому что именно они издревле и создавали ту самую гармонию пространства в домах и гармонию в душах людей.

Также на выставке будет продемонстрированы три фильма: о коврах, о вышивках и о декоративно-прикладных изделиях из металлов. Выставка получилась не только очень красочной, но и интерактивной - уверена, что зрители узнают много интересного и проникнутся великолепной азербайджанской культурой.

- Как бы вы охарактеризовали культурные связи России и Азербайджана на настоящем этапе?

- Безусловно, культурные связи между Азербайджаном и Россией не прерывались никогда, учитывая нашу добрую общую историю и степень близости межличностных, человеческих контактов. Договор о дружбе позволил на государственном уровне интенсифицировать работу по развитию культурных связей наших стран. В Азербайджане с большим успехом выступают артисты из России, гастролируют театры, проводятся интересные совместные культурные мероприятия. В ведущих музеях Москвы и других городов России постоянно проходят выставки азербайджанских художников. Например, в 2016 году в Государственной Третьяковской галерее проводилась масштабная выставка "Созвездие Абшерона. Азербайджанские художники 1960-1980-х годов", которая привлекла массу посетителей. В Музее Востока выставки из Азербайджана проводятся практически ежегодно. Азербайджанский музей ковра также не в первый раз проводит выставки в России. Например, при содействии Фонда Гейдара Алиева в начале 2019 года была проведена выставка декоративно-прикладного искусства Азербайджана "Семь красавиц" в музее Декоративно-прикладного искусства в Москве.

- Что из традиционной азербайджанской гармонии восточного образа жизни, на ваш взгляд, стоит взять на заметку современному человеку в России?

- Я очень люблю Азербайджан, это удивительная страна, люди там талантливые и многогранные. Традиционно азербайджанский народ открытый, дружелюбный, эмоциональный, общительный. У него можно поучиться, например, невероятному гостеприимству. Столько внимания и уважения гость вряд ли получит в какой-то другой стране. С позиции москвича скажу, что в Азербайджане нет нашей московской суеты. Там не откажут в общении, ссылаясь на занятость. Азербайджанец всегда найдёт время показать достопримечательности Баку или других районов страны. Обязательно пригласит к себе - дома азербайджанцев открыты для гостей. И, конечно, приглашённого ждёт настоящий праздник, пир с традиционными азербайджанскими блюдами, который позволит почувствовать себя дорогим гостем.

- Государственный музей Востока регулярно сотрудничает с музеями и фондами из Азербайджана. Какие впечатления оставляет у вас сотрудничество с азербайджанскими коллегами?

- Великолепные впечатления: в Музее ковра работают уникальные специалисты. Совместная с азербайджанскими коллегами работа над выставочными проектами доставляет большое удовольствие. А выставки, подготовленные бакинцами всегда очень яркие, информативные и выполнены на высоком современном уровне.

- Какие ещё интересные совместные мероприятия с азербайджанской стороной вы хотели бы увидеть реализованными, возможно, что-то уже планируется?

- В рамках подписанного договора о сотрудничестве между нашими музеями ведутся переговоры о дальнейших совместных выставках. Сегодня обсуждается несколько тем ответных выставок из Государственного музея Востока в Музее ковра. Надеюсь, что и Музей ковра также ещё не раз покажет свои выставки в России и в нашем музее Востока.