Азербайджанская рок-группа Dədə Baba заняла первое место в номинации "Видео года" ежегодной Кавказской музыкальной премии "Феникс" (Caucasian Music Awards Phoenix).

Как сообщает Day.Az, на портале премии разные музыканты стран Южного Кавказа выкладывают свои видеоклипы. Целью проекта является ознакомление аудитории с творчеством кавказских музыкантов и их популяризации.

Победитель конкурса определялся путем голосования пользователей Facebook. Азербайджанская рок-группа набрала наибольшее число голосов, обогнав тем самым музыкантов из Грузии и Армении.

Добавим, что 11 апреля Dədə Baba отправится в Грузию на вручение премии "Феникс".

Н. Гасымова