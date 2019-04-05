Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) стал гостем передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале (Россия). В ходе беседы с ведущим шоу Иваном Ургантом EMIN, который является одним из организаторов Международного музыкального фестиваля "ЖАРА" в Баку, рассказал об этом масштабном проекте.

Говоря о программе фестиваля 2019 года, EMIN раскрыл некоторые подробности выступления артистов и отметил, что будет баттл между Григорием Лепсом и Стасом Михайловым.

Напомним, что Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2019" станет четвертым по счету и пройдет 25, 26, 27 и 28 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. Открытие фестиваля состоится 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнят свои хиты, 26 июля выступят звезды 90-х, 27 июля - звезды 2000-х, 28 июля - наиболее популярные молодые артисты.

Организаторы фестиваля - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Н. Гасымова