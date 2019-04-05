Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о праздновании 650-летия великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими в 2019 году.

В соответствии с распоряжением, в рамках II Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими, Фонд Гейдара Алиева, Министерство культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанский музей ковра объявляют конкурс на создание эскиза ковра, посвященного Насими. В конкурсе могут принять участие творческие люди старше 20 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, желающие принять участие в конкурсе могут отправлять эскизы ковров, отсканированные в формате 600 DPI JPEG, по адресу: nasimicontest@gmail.com до 15 мая 2019 года.

Члены жюри: советник по вопросам культуры и искусства Фонда Гейдара Алиева, доктор философии в области искусствоведения, заслуженный деятель искусств, доцент Эмин Мамедов, директор Азербайджанского музея ковра, председатель Национального комитета ИКОМ Азербайджан, доктор философии в области искусствоведения, заслуженный деятель искусств Ширин Меликова, координатор Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими, национальный эксперт Азербайджана по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО, заслуженный деятель искусств Джахангир Селимханов, доцент Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Эльдар Микаилзаде, доцент Азербайджанской государственной академии художеств, заслуженный деятель искусств Мамедгусейн Гусейнов.

20 наиболее креативных ковровых эскизов, отобранные жюри, будут выставлены в Азербайджанском музее ковра и представлены на официальной странице музея в Facebook.

Для победителей конкурса будут выделены денежные призы. Победитель конкурса, занявший первое место, получит 4000 манатов, второе место - 2000 манатов, а автор эскиза ковра, набравшего наибольшее количество голосов на странице музея в Facebook, получит 1000 манатов. На основе эскизов победителей будут сотканы ковры.

В том случае, если победителем станет иностранный гражданин, ему будут оплачены расходы на проезд и проживание в Баку для участия в II Фестивале поэзии, искусства и духовности - Насими.