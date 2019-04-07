Знаменитый грузинский артист Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение после смерти выдающегося советского режиссера и его близкого друга Георгия Данелия. Видео с трогательным рассказом об их последнем телефонном разговоре опубликовано на официальной странице актера в соцсети.

"Не стало мною очень любимого человека, близкого друга, замечательного режиссера, художника, писателя, человека с большой буквы, с юмором таким, я редко встречал такой юмор. Георгий Николаевич Данелия, мы с ним более 45 лет дружили", - с грустью сказал Вахтанг Кикабидзе.

Он вспомнил, что два месяца назад у них с Данелия состоялся телефонный разговор.

"Я тоже тогда болел серьезно, он сказал, что уйдет первым, потому что он старше. И потом сказал, что ты когда тоже пойдешь и будешь входить в ворота святого Петра, там с правой стороны где-то я буду тебя ждать. Мы с ним часто, когда снимали фильмы, часто рыбачили. И, продолжая эту историю, я сказал ему, что у меня в руках будет две удочки, и мы с ним пойдем ловить золотых рыбок. Вечером устроим застолье из разнообразных блюд, пригласим всех наших близких друзей, которые раньше нас ушли, и первый тост поднимем за тех, кто остался в Москве, Тбилиси, в России. Мне очень трудно говорить, я вчера всю ночь плакал, как женщина. Царствие ему небесное", - сказал Кикабидзе.

Он отметил, что никогда не забудет друга, так как он сделал из него артиста.

Напомним, Георгий Данелия умер 4 апреля в результате остановки сердца. На его счету более 25 картин в качестве режиссера, среди которых "Я шагаю по Москве", "Кин-дза-дза", "Осенний марафон" и многие другие.

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