Всемирно известный писатель, президент ПЕН-клуба, секретарь Союза писателей Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", доктор юридических наук, народный писатель Чингиз Абдуллаев сегодня отмечает 60-летний юбилей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Множество поздравлений Маэстро литературы - как председателю наблюдательного совета ФК "Нефтчи" от имени клуба ему подарили майку с №60, известные представители культуры и общественные деятели посвящают статусы в социальных сетях.

Кинорежиссёр и сценарист, кавалер ордена "Шараф", народный артист Азербайджана Рамиз Фаталиев пишет: "Дорогой мой Чиня, чуть менее трех лет назад, на моем юбилее, ты вышел на сцену раньше всех - включая и юбиляра. В отместку за это я предал широкой гласности те факты, что мы выросли в одном подъезде, в вертикальном соседстве с твоим замечательным по составу отчим очагом, и, главное, что ты тоже был когда-то маленьким ребенком - ведь многие, не скрою, считали, что ты с самого рождения был знаменитым, большим и таким же округлым, как число 60. Огорчу тебя, - я это уже миновал, - в числе 70 появятся некоторые угловатости, но зато округлости с лихвой реанимируются числом 80. Через какие-то двадцать лет. Хотя, поскольку удовольствие редко бывает полным, к этому времени ты ощутимо отяжелеешь - еще на несколько десятков книжных томов. Но у тебя их уже больше двухсот, - так что, сладишь и с новым грузом. Тем более, что его с нетерпением будут ждать. Твои читатели, - и старые, и новые. Чингиз Акифович Абдуллаев! Живи долго, плодотворно и округляй свой счетчик еще много раз! С любовью, твой бывший сосед".

Актер, писатель, карикатурист, заслуженный артист Бахрам Багирзаде пишет: "Он соткан из стальной воли и пламенных убеждений. Безукоризненной чести и непоколебимой верности клятве. В его сердце живет огромная любовь к родине, а душа ни на секунду не перестает трудиться ради служения людям. Он соразмерен веку ХХ-ому и сопоставим с веком XXI-ым, который наши потомки назовут эпохой тектонических перемен. Но безграничная внутренняя сила, тот стрежень, который даровал ему Всевышний и его прекрасные родители, помогают ему соответствовать всем вызовам, в которые нас погружает безжалостное новое время. Он всегда в движении, всегда переполнен свежими творческими идеями. Но, к своему сожалению и к нашему читательскому счастью, в последние годы он чаще разговаривает с нами не устами литературных героев, а напрямую, своими эссе, статьями и постами в социальных сетях. Они очень честные и жесткие, потому что, будучи Мастером слова, он прекрасно понимает, что бездействие недопустимо! И он действует, потому что его публикации сразу же вызывают ураган эмоций и надолго становятся предметов яростных споров и обсуждений. Он - это выдающийся писатель, потрясающий человек, великолепный друг и настоящий Гражданин Чингиз Абдуллаев, с которым мне выпала честь дружить. Сегодня в свой день рождения Чингиз муаллим будет принимать искренние и добрые поздравления со всех уголков мира. И я, как его младший друг, от всего сердца хочу пожелать ему долгих, счастливых лет жизни, вдохновения, которое так необходимо творческому человеку, и огромного терпения! С днем рождения вас, Чингиз муаллим!"

Кстати, в преддверии юбилея в Баку прошла встреча с Чингизом Абдуллаевым, которая, как всегда, вызвала большой интерес общественности. "Для сведения - родился 7 апреля в хороший день Благовеста, который признают все мировые религии. В этот день дева Мария узнала, что родит сына Иисуса. Эту благую весть принес Архангел Гавриил. С евреями и христианами все понятно. Но и мусульмане особо почитают деву Марьям. Теперь о встрече. Во-первых, всегда выступаю только на азербайджанском. Народный писатель обязан говорить на родном языке. Ненавижу националистов, но это норма! Во-вторых, не получаю за свои выступления деньги. Никогда. И ни одного маната. В-третьих, многие отметили, что за столько часов я ни разу не присел и не выпил даже глотка воды, Это радует. Значит уровень глюкозы в крови нормальный! И, наконец, самое важное. На мои встречи многие приходят со своими родителями. Это потрясающе. Ведь в плохое и не особо интересное место свою маму не пригласишь. Еще раз - спасибо всем! Буду стараться соответствовать!", - поделился своими мыслями в соцсети юбиляр.

Интересные факты из жизни

Чингиз Акиф оглу Абдуллаев родился 7 апреля 1959 года в Баку. Потомственный юрист в четвёртом поколении, его прадед (по отцовской линии) служил помощником присяжного поверенного в Баку ещё в начале 1890-х годов.

Имеет три высших образования. Владеет несколькими иностранными языками: кроме азербайджанского и русского - английским, итальянским, турецким и фарси. Занимался боксом, прекрасно владеет различными видами оружия, мастер спорта по стрельбе. Жизнь Чингиза Абдуллаева не менее насыщена событиями, чем его книги. Был членом Союза писателей СССР. По линии Министерства обороны СССР выполнял задания за рубежом, возглавлял спецотдел особого назначения. Работал в Бельгии, Германии, Польше, Румынии, Анголе, Румынии, Афганистане. На территории Намибии ему пришлось участвовать в тяжелой операции по освобождению ангольских командиров, попавших в плен. Из той операции в живых вернулось всего четыре человека. Поэтому цену крови и жизни он знает не понаслышке. За время своих опасных командировок Чингиз Абдуллаев был дважды ранен. Майор в отставке, имеет ряд правительственных наград.

Библиография Чингиза Абдуллаева достигает почти двухсот произведений, пятисот статей и шестидесяти сценариев. Его работоспособность и трудолюбие просто поражают, и писатель никогда не останавливается на достигнутом. Чингиз Абдуллаев является единственным азербайджанским писателем, создающим свои произведения на русском языке в жанре психологического и политического детектива. Книги мастера детективного жанра изданы в Европе, Южной Америке и Азии, вышли общим тиражом почти 30 млн. экземпляров на более тридцати языках мира - русском, азербайджанском, испанском, украинском, польском, английском, немецком, итальянском, турецком, шведском, латвийском, румынском, эстонском и др. По его произведениям азербайджанскими и зарубежными кинематографистами сняты такие сериалы и фильмы, как "Дронго", "Сыщик без лицензии", "Рай обречённых", "Перевёрнутый мир", "Танец Добра и Зла" и другие. Острый сюжет, непредсказуемые судьбы героев, резкий и лаконичный язык, а также вкрапление в канву повествования реальных фактов и документов - все это делает романы заметным явлением детективной литературы. Вместе с тем Чингиз Абдуллаев пишет и на исторические темы. Американская Christian Science Monitor назвала его одним из лучших авторов современности в жанре политического и шпионского детектива.

Обладатель множества премий и международных наград, среди которых Золотая медаль имени академика Юсифа Мамедалиева, лауреат межгосударственной премии "Звёзды Содружества" и т.д. Чингиз Абдуллаев - председатель Попечительского совета национальной библиотеки, президент Центра культуры азербайджанцев мира, почетный доктор Национальной Академии наук Азербайджана, университетов Украины, Болгарии, Польши и Беларуси, сопредседатель Международного литературного фонда, член Комиссии государственных премий Азербайджана по науке, технике, архитектуре, культуре и литературе, один из учредителей и был президентом Международного Фонда сотрудничества и партнёрства Чёрного моря и Каспийского моря, учредитель, вице-президент и член Совета директоров Международного фонда за устойчивый мир и развитие (IFSPD) и т.д.

Чингиз Абдуллаев женат, имеет двоих детей - Наргиз и Джамиль, которые являются выпускниками юридического факультета Лондонской школы экономики и политических наук. Он искренне считает, что главная заслуга его успеха принадлежит его супруге Зулейхе Алиевой, по профессии врач-офтальмолог.