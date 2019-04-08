Азербайджанская государственная хоровая капелла с успехом выступила в здании Сухумского драматического театра на открытии Международного хорового фестиваля.

Отметим, что Азербайджанская государственная хоровая капелла функционирует при Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева с 1966 года.

Репертуар капеллы включает более тысячи произведений азербайджанских и зарубежных композиторов (И. С. Бах, В. А. Моцарт, Д. Верди, К. Орфун, И. Стравинский, В. Адигезалов, М. Гулиев и др.), в том числе народные песни, а также различные образцы хоровой музыки.

За годы функционирования коллектив капеллы успешно выступал на всесоюзных и международных фестивалях и мероприятиях, проводимых как в Азербайджане, так и за его пределами. И вот 3 апреля хоровая капелла вновь достойно представила Азербайджан на Международном хоровом фестивале.

Под руководством главного дирижера хоровой капеллы, народной артистки Азербайджана, профессора Гюльбаджи Имановой коллектив представил яркую концертную программу.

В их исполнении прозвучали "Булудлар" Агакерима Керимова, №5 и №9 из хорового цикла "Баятылар" Агшина Ализаде, "Осенние цветы" Бидзина Квернадзе, "O, lux beata" Андрея Макора, "Осень" Гара Гараева, "Мы не пьём вина" Анатолия Королева, грузинская народная песня "Сулико", "Кафе "Неринга"" Юрия Евграфова, Триптих ("Богородице Дево", "Господи, Иисусе", "Отче наш") Альфреда Шнитке, Псалом №52 Галиба Мамедова (солировал заслуженный артист Азербайджана Антон Ферштандт). А в заключении прозвучали фрагменты мугама "Баяты Шираз" (в обработке Назима Аливердибекова), где Месхети Джаббарова исполнила соло на сазе.

Великолепное исполнение грузинских, европейских произведение, и красота азербайджанской музыки восхитили публику, которая награждала музыкантов бурными аплодисментами и возгласами "браво" после каждого исполнения.

В завершении концерта зал не хотел отпускать коллектив со сцены и дважды вызывал их "на бис".

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Н. Гасымова