Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева "О некоторых мерах по развитию кинематографии Азербайджана" от первого марта 2019 года министерству культуры поручено, с учетом предложений Союза кинематографистов Азербайджана и других соответствующих структур, подготовить проект "Концепции развития кинематографии Азербайджана".

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство культуры, с этой целью создана рабочая группа, объединяющая известных профессионалов в сфере кино, представителей общественных организаций и продюсерских центров, осуществляющих деятельность в этой сфере, а также ответственных государственных чиновников, передает Day.Az.

В связи с разработкой концепции министерством направлены письма в частные и государственные кинопроизводственные компании, общественные организации, осуществляющих успешную деятельность в сфере кинематографии.

Помимо этого, созданная с целью изучения зарубежного опыта рабочая группа посетила Литву и Венгрию, при поддержке дипломатических ведомств Азербайджана в этих странах, провела там встречи с известными деятелями кино, собрала полезную информацию , в частности о льготах и послаблениях в сфере кино. В состав группы входят заместитель руководителя аппарата министерства - начальник отдела по вопросам права и внутреннего контроля Айдын Гусейнов и заместитель директора киностудии "Азербайджанфильм" Азер Гулиев.