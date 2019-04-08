В рамках проекта "Bir teatr, bir festival" ("Один театр, один фестиваль") Бакинского детского театра при Главном управлении культуры города Баку пройдет фестиваль "Bizim teatr" ("Наш театр"), который будет посвящен "Году Насими", сообщили Trend в пресс-службе театра.

Напомним, что в связи с 650-летием великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год "Годом Насими" в Азербайджане.

Фестиваль под названием "Nəsimi ili - Nəsimi dili" ("Год Насими - язык Насими") пройдет в Баку 12-13 апреля.

Бакинский детский театр примет участие в фестивале в полном составе. Режиссером-постановщиком мероприятия является художественный руководитель и директор театра, заслуженный артист Интигам Солтан, над музыкальным оформлением работает - Рауф Гусейнли, над литературной частью - Арзу Солтан, над сценическим оформлением - Севда Мамедова, постановкой танцев занимается Кенуль Шахбазова.

Творческий коллектив театра выступит с образцами поэзии Имадеддина Насими, будут представлены различные литературные композиции.

Наряду с этим, в фестивале примут участие различные театры и творческие коллективы. В их числе Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр, Азербайджанский государственный русский драматический театр имени Самеда Вургуна, Азербайджанский государственный драматический театр Республики Дагестан, Азербайджанский государственный театр юного зрителя, Сумгайытский государственный драматический театр, а также студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.