Английский дизайнер нарисовал свой Ичеришехер - ФОТО
8 апреля 2019 23:34 135
Английский графический дизайнер Бобби Эванс сделал иллюстрации одного из самых красивых уголков Азербайджана - Ичеришехер, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.
Он поделился этими фотографиями в своем блоге, показав в них всю красоту Старого города в Баку.
По словам Бобби Эванса, он приехал в Баку на два дня, чтобы своими глазами увидеть Ичери шехер и другие достопримечательности и создать иллюстрации.
ИЧЕРИ ШЕХЕР ОТ БОББИ ЭВАНСА: