Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева в рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək" состоялся концерт Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов.

В этот вечер оркестр народных инструментов под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра, народного артиста Азербайджана Агаверди Пашаева вместе с лауреатами международных и республиканских конкурсов исполнили произведения азербайджанских композиторов С. Алескерова, В. Адигезалова, Ф. Амирова, Г. Рзаева, Т. Гулиева, Г. Ханмамедова, Э. Сабитоглу, а также произведение П. Чайковского и др.

Солировали Марьям Мамедова (канон), Шамиль Раджабов (гармонь), Алипаша Шахгельдиев (труба), Зеринтадж Гурбанзаде (кеманча), Насиба Мирзаева (канон), Сабир Агаев (ханенде), Рагима Алиева (кеманча), иранская пианистка Эта Этминан, Фарид Нагиев (гармонь), Махир Гаджиев (кеманча), Аббас Алиев (кеманча), Тогрул Мамедов (вокал), Тахир Амрахов (тар) и другие музыканты.

Каждое выступление молодых талантов сопровождалось бурными аплодисментами многочисленной публики и возгласами "браво".

Напомним, что проект "Gənclərə dəstək" подготовила Филармония при поддержке Министерства культуры Азербайджана в концертном сезоне 2016-2017, который длился целый год. 25 мая 2016 года Филармония отметила свое 80-летие, и данный проект стал своеобразным посвящением этой знаменательной дате и по сей день радует любителей классической музыки своими разнообразными концертами.

Основными задачами проекта являются выявление и поддержка молодых талантов в стране. Также целью данного проекта является сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Программы, вошедшие в проект "Gənclərə dəstək", адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами. Здесь свои концерты найдут любители легких музыкальных жанров, ценители высокого академического стиля, обожатели джаза и хоровой музыки, а также мугама.

Н. Гасымова