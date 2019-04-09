16 апреля в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоится концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра им Г. Гараева.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии, дирижировать оркестром будет выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат международных конкурсов Орхан Гашимов.

В концертной программе вечера прозвучат произведения Л.В. Бетховена, В. А, Моцарта А. Гедике, М. Керимова,.

Солировать будут лауреаты международных и республиканских конкурсов Натаван Гасанова (канон), Джабир Алиев (труба), Манзер Арзуманзаде (ф-но) и Ширин Амирасланова (ф-но).

Начало концерта в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте Iticket.az.

Н. Гасымова