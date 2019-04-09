В Баку состоится концерт классической музыки
9 апреля 2019 13:06 137
16 апреля в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоится концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра им Г. Гараева.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии, дирижировать оркестром будет выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат международных конкурсов Орхан Гашимов.
В концертной программе вечера прозвучат произведения Л.В. Бетховена, В. А, Моцарта А. Гедике, М. Керимова,.
Солировать будут лауреаты международных и республиканских конкурсов Натаван Гасанова (канон), Джабир Алиев (труба), Манзер Арзуманзаде (ф-но) и Ширин Амирасланова (ф-но).
Начало концерта в 19:00.
Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте Iticket.az.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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