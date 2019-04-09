19 апреля в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоится концерт молодых музыкантов в рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək".

В концерте под названием "Сегодняшняя молодежь" выступят лауреаты международных и республиканских конкурсов Фатима Мамедзаде (ф-но), Шукуфа Ализаде (ф-но), Севиндж Агаева (ф-но), Бахрам Мурсалиев (тар), Джамала Абдинзаде (ф-но), Амалия Агаева (ф-но), Анара Шафиева (ф-но), Джавид Джалилов (ф-но), Али Бабазаде (ф-но), Фидан Мамедзаде (сопрано), Умида Фаталиева (композитор), Камилла Иманова (сопрано), Орхан Ибрагимов (кларнет), Айсель Алиханлы (композитор), Гюнель Биннатли (сопрано), Зеррин Зейналова (ф-но), Фидан Нагизаде (ф-но), Фатима Алиева (ф-но), Эмиль Гурбанов (тар), а также вокальное трио, в составе которого Тофик Зейналов (тенор), Сулейман Махмудов (баритон), Эльяр Алиев (баритон) и др.

В концертной программе прозвучат произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Начало концерта - в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.

Напомним, что проект "Gənclərə dəstək" подготовила Филармония при поддержке Министерства культуры Азербайджана в концертном сезоне 2016-2017, который длился целый год. 25 мая 2016 года Филармония отметила свое 80-летие, и данный проект стал своеобразным посвящением этой знаменательной дате и по сей день радует любителей классической музыки своими разнообразными концертами.

Основными задачами проекта являются выявление и поддержка молодых талантов в стране. Также целью данного проекта является сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Программы, вошедшие в проект "Gənclərə dəstək", адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами. Здесь свои концерты найдут любители легких музыкальных жанров, ценители высокого академического стиля, обожатели джаза и хоровой музыки, а также мугама.

Н. Гасымова