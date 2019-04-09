14 апреля в 19:00 в ROOM Baku состоится открытие выставки особенной художницы Элины Лободенко (Elina Lab).

Элина Лободенко - молодая лучезарная девушка, глядя на которую трудно поверить, что ей пришлось приложить максимум усилия и старания для того, чтобы найти свое, достойное место в жизни. Дело в том, что с рождения Элина страдает пороком слуха, точнее, она не слышит вообще. И, несмотря на это, она успешная молодая девушка с хорошей работой, ее ценят в коллективе, к ее профессиональному мнению прислушивается руководство организации, в которой она работает.

"Я родилась в счастливой семье, - пишет Элина. - Детство провела в разъездах между Баку и Москвой, так как мне необходимо было проходить занятия с педагогом, которая вместе с моей мамой помогли мне стать полноценным членом общества. Рисовать же начала в 5 лет. И это было моим любимым занятием, ибо через рисунок я могла выразить все - свое отношение к миру, свои мечты и желания, любовь к родителям, словом, рисование в какой-то степени стало образом общения с миром, от которого я была отделена. В 2005 году поступила в Азербайджанскую академию художеств, где провела четыре замечательных года творческого поиска и становления своего стиля в написании картин", - рассказала Day.Az Элина.

После окончания Азербайджанской государственной академии художеств начала профессиональную деятельность в качестве дизайнера. Она до сих пор является ведущим художником в Национальном музее азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви. Но ее страсть к живописи заставляет ее продолжать рисовать и периодически представлять свои работы публике. Нынешняя выставка Элины больше о реальности в абстрактной жизни, чем абстракции в реальной жизни.

Отметим, что вход на выставку свободный. Экспозиция продлится до 28 апреля.

Ф. Агаларова