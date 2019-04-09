В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся гала-концерт Международного конкурса молодых исполнителей классической музыки и фольклора WORLD HARMONY. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе Главного управления культуры города Баку.

Конкурс прошел при совместной организационной поддержке Министерства культуры Азербайджана, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств‑участников СНГ, Главного управления культуры города Баку и Центральной школы искусств имени Гара Гараева.

На открытии выступил хореографический ансамбль "Alov" Центральной школы искусств имени Гара Гараева. Заведующий сектором науки и исследований министерства культуры Вугар Бахышов в своем выступлении отметил, что основные задачи конкурса - выявить талантливых молодых вокалистов, музыкантов, танцовщиков. В конкурсе принимали участие представители Азербайджана, Германии, Беларуси, Грузии, Казахстана, Узбекистана, России, Украины, Венгрии и Литвы.

Вугар Бахышов поздравил всех участников конкурса и пожелал им дальнейших успехов в творческой деятельности. На мероприятии состоялось награждении победителей конкурса, им были вручены дипломы и денежные награды. Вечер продолжился конецртной программой участников проекта.