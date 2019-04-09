Обладатель "Оскара": Люблю Баку, здесь живут мои родные и друзья
В Киноцентре "Низами" в Баку прошел творческий вечер народного артиста России, лауреата премии "Оскар", известного режиссера, сценариста, актера Владимира Меньшова, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Мероприятие проведено в рамках проекта "Дни ВГИКа в странах СНГ, посвященного празднованию 100-летия Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова.
До начала вечера известный режиссер пообщался с представителями СМИ и ответил на несколько вопросов.
Говоря о Баку, городе, в котором Меньшов родился и провел детство, режиссер отметил, что здесь живут его родственники и друзья.
"Впечатления от визита самые разные, они начинаются с этого кинотеатра, в котором я провел немало счастливых минут, смотрел фильмы. Но, в принципе узнать город очень трудно, сейчас здесь построены изумительно красивые здания. Люблю этот город, тут тепло, у меня тут живут родные. Здесь друзья - Эльдар Гулиев, с которым мы 60 лет назад поступали во ВГИК, и оба провалились. Но, он на следующий год поступил, а я еще попытки предпринимал. Есть и новые друзья - замечательный режиссер Вагиф Мустафаев, его я приметил еще на Высших режиссерских курсах. Сейчас Вагиф маститый режиссер", - сказал народный артист России.
Режиссер отметил, что пока мало знает о современном азербайджанском кино, но постарается ознакомиться.
Владимир Меньшов также порекомендовал молодым людям, которые хотят связать свою судьбу с кинематографом учиться не только у своих преподавателей, но и друг у друга.
"Что советовать не знаю, ученикам своим говорю, учитесь у нас и друг у друга, ведь гораздо большему можно научиться, когда собирается интересный курс. Тогда и начинается самый главный процесс обучения", - добавил он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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