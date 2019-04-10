Азербайджанские музыканты приняли участие в празднике в честь одного из богов индуизма - бога Шивы, проходившем в городе Коимбатур (Индия) в ночь с 4 на 5 марта.

Как сообщает Day.Az, на празднике Махашиваратри (великая ночь Шивы) выступили известный тарист Шахрияр Иманов, а также Бабир Бабиров и Шукюр Алиев.

За выступлением артистов наблюдала огромная аудитория, которая в заключении выступления стоя аплодировала азербайджанским исполнителям. Стоит отметить, что среди зрителей был и Садхгуру, который также стоя аплодировал нашим музыкантам.

Спустя месяц завораживающее выступление Шахрияра Иманова и азербайджанских музыкантов стало доступно в Сети и теперь набирает огромное число просмотров и положительных отзывов.

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Н. Гасымова