13 апреля в Капельхаусе стартует групповая международная выставка современного искусства "Кукольный Дом". Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Goethe-Zentrum Baku.

Название выставки позаимствовано из пьесы норвежского драматурга Генрика Ибсена. Драма, написанная в 1879, повествует о судьбе замужней женщины и отсутствии возможностей для самореализации. Пьеса и по сей день остается одной из самых популярных в мире, однако, ее премьера вызвала бурю возмущения. По мнению Ибсена, "выбор сюжета был продиктован желанием показать общество, построенное мужчинами с законами, созданными мужчинами, с прокурорами и судьями, которые оценивают женское поведение с мужской точки зрения". В настоящее время женщины в большинстве частей мира не сталкиваются с проблемами времен Ибсена. Общество развивается, как и отношения между мужчинами и женщинами.

"Кукольный дом" - это групповая выставка современного искусства, которая затрагивает широкий спектр этих отношений. На выставке также поднимается вопрос репрезентации женщин в современном искусстве.

Представленная на выставке видеоработа "Vestígio" бразильского художника Андре Северо оживляет фотографии молодых женщин, сделанных современником Ибсена фотографом-экспериментатором Эдвардом в конце XIX века; в видео непрерывная легкомысленная хореография девушек, позирующих на камеру является аллегорией смерти и возрождения.

Видеоработа Анастасии Вепревой "Она должна" является подборкой вырезок из популярных телепередач российских проправительственных телеканалов, которые агитируют за патриархальную модель брака: родители воспитывают девочек "принцессами", а настоящим счастьем является реализация себя, в первую очередь в роли жены, матери и домохозяйки.

Двухканальное видео Сабины Шихлинской с юмором рассказывает правдивую историю о неграмотной женщине из села Кергёз, чье упорство и изобретательность послужило ее поездке в Европу, где она представляла Азербайджан на тренинге по женскому лидерству.

В фокусе видеоработы Бурака Делиера "Кризис и контроль" - неограниченная производительность и ориентированная на результат офисная культура, которая не делает разницу между мужчинами и женщинами одинаково ожидая, что работа будет главнее всего остального в их жизни. Чтобы преодолеть стресс на работе и создать зачастую искусственный успех, транслируемый внешнему миру, большинство миллениалов документируют каждый шаг своей жизни в социальных сетях.

Арт-проект Энди Касьера инспирирован таким поведением: он тщательно создает преувеличенный образ успешного бизнесмена, который путешествует по миру ради работы и удовольствия. Его новая серия "Как сделать селфи" отражает внешнюю коммуникацию мужчин в эпоху цифровых технологий. Хотят ли мужчины быть сильными, мягкими, успешными или эмоциональными? Нужны ли мышцы человеку, чтобы его воспринимали как мужчину? Какой наряд дает мужчине социальное одобрение? "Как сделать селфи" - это коллекция статусных обновлений из Facebook и Instagram. Энди Кассье предстает в различных образах, которые он воспроизводит из профилей, найденных в Интернете. Демонстрация силы, мощи и потенции формирует образ мужчины в эпоху самооптимизации.

Тема женских образов в искусстве раскрывается в масштабных фотографиях Франка Тиля. В его серии "Гавана" запечатлены портреты молодых женщин в полный рост, празднующих свое пятнадцатилетие - широко распространенное торжество в Латиноамериканской Америке по случаю достижения совершеннолетия. Кроме того, данная фотосерия является визуальным уважением к уникальному городскому ландшафту Гаваны.

В противовес этим масштабным работам представлены фотографии кукол, сделанные Лейли Алекперовой.

Взглядом женщины на женскую сексуальность представлен фотопроектом Леа Шрагер. Она знаменита своими фото-экспериментами. Созданные ею образы представляют богатую палитру личностей, воплощенных Шрагер в "Оттенках розового" - от девушки-блоггера до модели Instagram.

Женское тело как полотно находится в центре фотоколлажей "Красотки" берлинской художницы Шанон Бул. Данные работы представляют сочетание технических рисунков Ле Корбюзье и архивов старинных открыток с обнаженными восточными женщинами, отсылающими к коллекции, которой якобы некогда владел знаменитый архитектор.

Семейные и культурные связи трех континентов являются темой масштабной инсталляции "A Sul. О Sombreiro" немецкой художницы Ирис Бухольц Чоколат.

Скульптуры Абдулразага Авафесо и детально прорисованные рисунки Вюсала Рагима - аллегорическое противостояние между навязанными ролями и образцами поведения. "Дневники гостя" Рагима, который художник ведет с 2002-го года, размывает гендерную идентичность и скорее фокусируются на эмоциях и мыслях человека. Видеоработа Виктории Син о "Повествовательном размышлении о взгляде" развивает гендерную тему с позиции своего альтер-эго.

Кураторы: Альфонс Хуг и Асли Самедова, с участием Аники Майер.

Выставка продлится до 18 мая. Часы работы: среда - воскресенье - с 13:00 по 19:00.

Вход свободный.

Рекомендуемый возраст для посещения - 16+.

Ф. Агаларова