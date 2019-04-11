Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся первый сольный концерт в Азербайджане казахстанской группы "Mezzo".

Открывший вечер с приветственной речью посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев, рассказав о группе "Mezzo", выразил благодарность министерстве культуры Азербайджана, Филармонии, "KazTransOil", "KazİnvestService", "Air Astana", радио 106 FM и информационному агентству Trend.Az за помощь в организации вечера.

Отметим, что "Mezzo" - первая вокальная группа в Казахстане, работающая в направлении классического кроссовера - музыкального стиля, представляющего собой синтез элементов классической и популярной музыки.

Основанная в 2012 году продюсером Абделем Мухтаровым и состоящая из 4 талантливых молодых людей, группа "Mezzo" исполняет песни на разных языках мира, включая каверы на песни из репертуаров таких исполнителей как Андреа Бочелли, Алессандро Сафина, Элвис Пресли, Элтон Джон, Фрэнк Синатра и других, а также свой авторский репертуар.

Обладая музыкальным образованием и тонким творческим вкусом, солисты группы "Mezzo" создают свою неповторимую интерпретацию популярной музыки, одновременно следуя законам выбранного музыкального жанра и вдыхая в каждую песню свой собственный стиль.

В составе "Mezzo" выступают Жасулан Сыдыков, Жанибек Сейдахметов, Асан Нурбергенов и Мейрхан Жантурганов.

Первый концерт группы в Баку собрал аншлаг. На мероприятии присутствовали министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, представители дипломатических миссий, иностранные гости, а также меломаны столицы.

В их исполнении прозвучали композиции Омирбека Байдилдаева, казахстанские народные песни, знаменитые хиты из репертуара Ареты Франклин, Андреа Бочелли, Элвиса Пресли, группы "Il Divo", неаполитанские песни, "Halelujah", "La Vie En Rose" и многое другое.

Зал тепло встречал прекрасное выступление казахстанских музыкантов. Публика восторженно подпевала солистам, а в заключении каждого исполнения бурно аплодировала им.

Особыми аплодисментами зал наградил исполнение хита легендарного азербайджанского исполнителя и композитора Муслима Магомаева "Синяя вечность".

А в заключении вечера группа "Mezzo" исполнила песню Муслима Магомаева "Азербайджан", тем самым продемонстрировав свое почтение к красоте и богатству азербайджанской эстрадной музыки. Это не оставило зрителей равнодушными. Продолжительные овации и возгласы "браво" еще долго не стихали.

Н. Гасымова