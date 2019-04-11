Вчера в Международном центре мугама состоялся художественно-музыкальный вечер - "Cahan mənəm...", посвященный 650-летию великого азербайджанского поэта-просветителя Имадеддина Насими, подготовленный кафедрой "Мугамное искусство" факультета "Музыкальное искусство" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Вечер прошёл в рамках совместного проекта "Yeni nəsil dəvət edir" Международного центра мугама и Азербайджанского государственного университета культуры и искусства.

Выступившая перед началом мероприятия декан факультета "Музыкальное искусство", доктор философии по искусствоведению Нармин Гаралова рассказала о глубоком смысле поэзии великого Насими и отметила значение и высокую оценку его творчества в связи с объявлением Президентом Азербайджанской Республики 2019 года "Годом Насими".

На состоявшемся затем концерте выступили народный артист Азербайджана Тейюб Асланов, а также студенты университета, обучающиеся по специальности "Сольное пение": Мефтун Сафарли, Рамил Гумбатли, Раван Гачаев и Вугар Абилов, в исполнении которых прозвучали песня дервиша "Qafil oyan" из х/ф "Насими", песни и мугамы "Eylədi", "Şur təsnifi", "Segah təsnifi" и "Səmayi-şəms".

Аккомпанировали исполнителям: заслуженный артист Алиага Садиев (тар), заслуженный артист Тогрул Асадуллаев (кеманча), Вусал Гасымов (тар), Кямал Абдуллаев (кеманча), Пярвиз Аликрам оглы (балабан), Хайям Гулиев (уд) и Джавидан Набиев (нагара).

В завершение вечера, подготовивший данную концертную программу завкафедрой "Мугамное искусство" Университета культуры и искусств, народный артист Тейюб Асланов, выразил благодарность директору Международного центра мугама, народному артисту Мураду Гусейнову за поддержку, оказываемую молодым исполнителям.

Отметим, что в Международном центре мугама продолжают осуществляться мероприятия и творческие проекты по пропаганде и развитию национального культурного и литературного наследия.

Н. Гасымова