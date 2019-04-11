В New Tbilisi Sports Palace прошел Чемпионат Кавказа - 2019 по танцам, организованным Федерацией танцев Грузии. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе Ассоциации танцев Азербайджана (АТА).

Нашу страну представляли - школа Jam SS, коллектив Buta (Баку) и Qarabağ (Агджабеди), а в состав судейской коллегии вошла вице-президент АТА Ульвия Гасанова. Чемпионат прошел по нескольким жанрам в различных возрастных категориях с участием представителей Азербайджана, Грузии, Армении, России и Турции.

Дениз Рамазанлы из АТА второй год подряд подтвердил статус чемпиона Кавказа в жанре Болливуда. В этом жанре лучшими также стали дуэт Фидан Аббасова и Юсиф Аббасов из Buta. Коллектив "Карабах" с постановкой "Венский вальс" был признан лучшим в классическом жанре. В жанре modern первое место взяла Нигяр Солтанова из Jam SS, а в дуэте - она и Умар Кадыров. Победителями был признан дуэт Нуру Мирзазаде и Фидан Аббасова из Buta с постановкой "Bayram rəqsi" в национальном жанре.

В рамках проекта также прошел международный фестиваль "Весенние краски". На сцене Государственной филармонии Грузии выступил коллектив Qarabağ с номером "танец с шифоном".

"На Чемпионате Кавказа Азербайджан в шести номерах из семи завоевал золотые медали, что подтверждает мастерство и талант юных танцоров. Будем стараться и дальше отправлять молодых талантливых артистов для участия в международных турнирах. Напомним, что 14 апреля в городе Шеки пройдет Кубок Кавказа. Организаторы выражают отдельную благодарность Министерству культуры Азербайджана и Исполнительной власти Агджабединского района за финансовую поддержку коллектива "Карабах". Это является ярким примером внимания к национальной культуре", - отметил президент АТА, член правления Союза молодежи Азербайджана Азиз Азизов.