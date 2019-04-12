В Баку состоялась торжественная церемония открытия Дней российской культуры - ФОТО
11 апреля во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная церемония открытия Дней российской культуры, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Открывая вечер, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев довел до внимания, что проведение в Азербайджане Дней российской культуры - знаменательное событие в жизни двух народов. "Сегодня всемирно известный театр "Кремлевский балет" представит нам спектакль "Тысяча и одна ночь" выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР, Героя Социалистического труда, лауреата Государственной премии СССР Фикрета Амирова. Хочу отметить, что сценографом сегодняшнего спектакля является еще один великий деятель азербайджанской культуры - народный художник Тахир Салахов. Показ балета "Тысяча и одна ночь" приурочен к 90-летнему юбилею выдающегося мастера кисти. Хотелось бы подчеркнуть, что Азербайджан и Россию связывают теплые добрососедские отношения во многих сферах. Деятели культуры, мастера искусств, творческие коллективы наших стран принимают участие во многих фестивалях, симпозиумах, форумах и др. мероприятиях, проходящих как в России, так и Азербайджане. Между министерствами культуры двух стран подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Еще раз поздравляю всех собравшихся с этим замечательным событием", - сказал министр.
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко выразила признательность правительству Азербайджанской Республики за теплый прием и поддержку в проведении Дней российской культуры в Азербайджане. Она отметила, что народы Азербайджана и России связывают многовековая дружба и общий исторический путь развития. Именно это создает условие для дальнейшего сотрудничества двух государств на уровне стратегического партнерства: "Важная роль в укрепление связей между нашими странами принадлежит президентам Владимиру Путину и Ильхаму Алиеву, у которых теплые, доверительные отношения. Хочу особо отметить, что Совет Федерации и Милли Меджлис на протяжении долгих лет находятся в постоянном взаимодействии".
Валентина Матвиенко назвала Бакинский международный гуманитарный форум авторитетной диалоговой площадкой, которая играет важную роль в сближении России и Азербайджана, особенно в гуманитарной сфере. "В России высоко ценят сохранение и пропаганду русского языка в Азербайджане. Здесь функционируют филиалы ведущих российских вузов, есть школы с русским языком обучения, на протяжении многих лет работает русский драмтеатр и мн.др. За все это хочу выразить глубокую признательность от имени всех россиян правительству Азербайджанской Республики", - добавила В.Матвиенко.
Затем состоялся показ спектакля "Тысяча и одна ночь". В исполнении артистов театра "Кремлевский балет" зрители увидели на сцене своих любимых персонажей из сказок Шахерезады - Синдбада, Аладдина, Марджаны, царевну Будур и др.
Спектакль был встречен с большим интересом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!