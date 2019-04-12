На киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Баку прошло мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею народного художника, члена Союза кинематографистов и Союза художников Азербайджана Рафиса Исмайлова. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт киностудии.

Присутствовавшие на мероприятии представители культуры и искусства поздравили художника и пожелали ему успехов в творческой деятельности.

Рафис Рза оглы Исмайлов родился 30 марта 1939 года в Баку. Выпускник Государственного художественного училища имени Азима Азимзаде и художественного факультета Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Интересно, что дипломная работа "Подвиг длиною жизнь" во ВГИК-е была посвящена теме Баку военного времени и обезвреживания контрразведкой диверсионной группы, засланной немцами. С 1972 года Рафис Исмайлов - художник-постановщик киностудии "Азербайджанфильм". Он работал со многими известными режиссерами в более чем сорока кинокартинах, среди которых такие культовые фильмы как "Поёт Муслим Магомаев", "Мститель из Гянджабасара", "Маэстро Ниязи", "Аккорды долгой жизни", "Храм воздуха", "Семь дней после убийства", "Колдун", "Дронго", "Джавад хан", "Посол зари" и других. Помимо игровых фильмов, художник - создатель нескольких десятков анимационных фильмов, режиссёр и соавтор мультфильмов, сценограф и художник многочисленных постановок в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета и Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна.