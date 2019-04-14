В репертуаре Азербайджанского государственного академического национального драматического театра не мало стоящих постановок.

С трудом, но мы выбрали для вас 5 спектаклей, которые вы обязательно должны увидеть.

"Мертвецы" ("Ölülər")

Спектакль "Ölülər" по пьесе видного азербайджанского просветителя и писателя-сатирика Джалила Мамедгулузаде занимает особое место в репертуаре Театра. Его нельзя назвать новым, но спектакль по-прежнему собирает аншлаги. И правильно, так как его можно пересматривать снова и снова.

Спектакль подготовлен директором и художественным руководителем театра, народным артистом Азербайджана Азер Пашой Нематовым. Режиссеры постановки - Анар Садыгов и Алиф Джахангирли, научный консультант - Иса Габиббейли, художник-постановщик - Азер Паша Нематов.

В спектакле заняты народные артисты Нураддин Мехдиханлы, Лалазар Мустафаева, Рафиг Азимов, Гаджи Исмаилов, Сабир Мамедов, Аждар Гамидов, заслуженные артисты Аслан Ширин, Эльшан Рустамов, Али Нур, Эльхан Гулиев, Мазахир Джалилов, Кязым Гасангулиев, Мирза Агабейли, а также актеры Эльчин Эфенди, Рамин Шыхалиев, Вусал Мустафаев, Джанали Джаналиев, Эльнур Гадиров, Рустам Рустамов, Матлаб Абдуллаев, Хадиджа Новрузлу, Ляман Иманова, Рада Насибова.

В этой постановке звучит новая версия музыки, написанной для этого спектакля выдающимся композитором Гара Гараевым.

Отражаемые в литературном произведении фанатизм и невежество в исполнении актеров спектакля раскрываются в новых оттенках.

"Ревизор" ("Müfəttiş")

Комедия Николая Гоголя "Ревизор" - то, что вам обязательно стоит посетить. Произведение, которое многие прочли еще в школьные годы, на сцене Театра приобретает новые краски. Умелая игра актеров, продуманный сценарий делают постановку незабываемой. За счет актуальности раскрывающихся в сюжете проблем, спектакль становится близок зрителю.

Но главное здесь неподражаемая игра актеров, которым веришь, даже зная, что это комедия.

На этот спектакль стоит идти еще и за доброй порцией шуток. Обещаем, что во время просмотра вы будете хвататься за живот, сводимый судорогами смеха.

Чтобы заняться постановкой спектакля был специально приглашен в Баку режиссер Микаил Микаилов, ныне проживающий в Новосибирске.

В нем задействованы народные артисты Рафаэль Дадашов, Рамиз Новруз, Рафиг Азимов, заслуженные артисты Эльшан Джабраилов, Шалала Шахвялядгызы и Нигяр Гюльяхмедова, Кязым Гасангулиев, Мазахир Джалилов, Эльхан Гулиев, Аслан Ширин, Эльнур Гадиров, Эльвида Джафаров, Ровшан Керимдухт, Рустам Рустамов, Илаха Гасанова, Рашад Бахтияров, Рамин Шыхалиев, Джумшуд Зейналов, Эльгюн Гамидов.

"Манкурт" ("Manqurt")

"Манкурт" по мотивам произведения Чингиза Айтматова "И дольше века длится день".

Манкурт - взятый в плен человек, превращённый в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни.

Согласно Айтматову, предназначенному в рабство пленнику обривали голову и надевали на неё шири - кусок шкуры с выйной (шейной) части только что убитого верблюда. После этого ему связывали руки и ноги и надевали на шею колодку, чтобы он не мог коснуться головой земли, и оставляли в пустыне на несколько дней. На палящем солнце шири съёживалась, сдавливая голову, собственные волосы продолжали расти и врастали в кожу, причиняя невыносимые страдания, усиливаемые жаждой.

Через какое-то время человек либо умирал, либо терял память о прошедшей жизни и становился идеальным рабом, лишённым собственной воли и безгранично покорным хозяину.

В романе рассказывается о том, как молодого кочевника Жоламана, сына Доненбая, попавшего в плен к жуаньжуанам, сделали манкуртом. Его мать Найман-Ана долго искала сына, но, когда она нашла его, он её не узнал. А в финале он совершил самое страшное преступление - убил свою мать по приказу хозяина.

Слово "манкурт" стало нарицательным и используется для обозначения человека, потерявшего связь со своими историческими, национальными корнями, забывшего о своём родстве...

Данный спектакль является дипломной работой выпускницы Университета культуры и искусства Изамы Бабаевой, которая является режиссером постановки. Но в реализации проекта огромную поддержку ей оказал художественный руководитель спектакля Анар Бабалы. Художником постановки является заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу.

В одноактном спектакле задействованы заслуженные артисты Мехрибан Ханларова (Найман-Ана), Эльшан Рустамов (жуаньжуан), актеры Рамин Шихалиев (Жоламан), а также Фарид Велиев и др.

Проникновенная игра актеров, их профессионализм полностью захватывают внимание зрителей. Необычная постановка с отсутствием "четвертой стены", когда актеры входят в контакт со зрителями, минималистичность декораций, правильный свет сделали спектакль самобытным. Серьезный и современный подход к пересказу истории, отражающей глубокую философию древних и актуальную в нашей современности сделал спектакль популярным среди бакинских театралов.

"Одноклассники" ("Sinif yoldaşları")

Спектакль, подготовленный по заказу министерства культуры Азербайджана, по одноименной пьесе известного российского писателя-драматурга Юрия Полякова, в жанре мелодрамы, премьера которого отгремела с большим успехом, считается одним из лучших в репертуаре Театра.

Автор постановки, режиссер-постановщик и художник - художественный руководитель и директор Академического национального драматического театра Азер Паша Нематов, режиссер - Анар Садыгов, композитор - народный артист Сиявуш Керими, ассистент режиссера - Джейран Гасанли.

В спектакле задействованы - народные артисты Рамиз Новруз, Джафар Намик Кямал, Саида Гулиева, заслуженные артисты Санубер Искендерли, Шалала Шахваладгызы, Физули Гусейнов, Ровшан Керимдухт, актеры Матлаб Абдуллаев, Илаха Гасанова, Рустам Рустамов, Вусал Мустафаев, Зия Ага, Вусал Мамедов, Мехман Фатуллаев.

На азербайджанский язык произведение перевел писатель Этимад Башкечид.

Спектакль повествует о встрече одноклассников через 20 лет и деградации нравственности людей.

"Квартиранты ада" ("Cəhənnəm sakinləri")

"Квартиранты ада" поставлен по одноименной пьесе народного писателя Эльчина Эфендиева. Режиссер-постановщик спектакля - народный артист Азербайджана Азер Паша Нематов.

Действия постановки разворачиваются в 1937 году и повествуют о судьбах людей в период сталинских репрессий. Герои супружеская пара - Женщина (народная артистка Малейка Асадова), Мужчина (заслуженный артист Эльшан Рустамов) готовятся к встрече Нового года, до которого осталось чуть больше часа. Они верят, что в 38-м все будет по-другому, с ним они связывают все свои надежды, от него они ждут особых радостей. Но пока еще 37-й, и к дому подъезжает автомобиль, шаги по лестнице, стук в дверь, пришли за соседями...

Всех забрали, Женщина и Мужчина одни в доме, каждый звук и шорох побуждают страх, ужас, панику. Незваный Гость (народный артист Нуреддин Мехдиханлы) приходит из ниоткуда и непонятно, как он попал в квартиру.

"Ты - из НКВД! Из НКВД! Да?!", - в панике вопрошает Мужчина. Гость ликует и подтрунивает над героями. Он - Дьявол, вольготно чувствующий себя в любой квартире, знающий все самые сокровенные тайны их обитателей.

Посланник ада выводит на чистую воду супружескую пару, демонстрирует истинную сущность "благополучной" семьи. Показывает, на что пошли и готовы пойти Мужчина и Женщина ради собственного благополучия. Каждый из них в тайне друг от друга предоставлял НКВД доносы на своих сослуживцев, соседей, знакомых, друзей.

Динамичный, насыщенный спектакль, блистательная игра актеров, которые идеально воплощают свои образы, не оставляют никого в зрительном зале равнодушными.

В спектакле наряду с главными героями заняты заслуженный артист Мирза Агабейли, актеры Вюсал Мустафаев, Эльчин Эфенди, Ляман Иманова, Рустам Рустамов, Рада Насибова, Рамин Шыхалиев, Хадиджа Новрузлу.

Над спектаклем работали: режиссер-постановщик и художник - народный артист Азербайджана Азер Паша Нематов, режиссер - Анар Садыгов, ассистент режиссера - Дильбер Исмаилова, музыкальное оформление - Кямиль Исмаилов. В спектакле использованы музыкальные произведения композитора Азера Дадашова.

Франгиз Агаларова