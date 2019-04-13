В Баку пройдет VI Международная книжная выставка-ярмарка
VI Бакинская международная книжная выставка-ярмарка пройдет в столице Азербайджана 27-29 сентября 2019 года. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.
Выставка-ярмарка, организатором которой является министерство культуры, состоится в Бакинском Дворце спорта.
В ходе мероприятия различные издательско-полиграфические учреждения, Дома книги, а также другие соответствующие организации получат возможность продемонстрировать и выставить на продажу свою печатную продукцию, провести переговоры с зарубежными и отечественными издательствами и литераторами с целью обсуждения различных тем, связанных с издательской сферой и т.д.
Напомним, что в V Международной книжной выставке-ярмарке, которая прошла в сентябре 2017 года, была представлена книжная продукция более 40 зарубежных и 100 отечественных издательств, Домов книг, полиграфических учреждений и других организаций.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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