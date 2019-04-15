Американское телевидение заинтересовалось азербайджанской художницей - ФОТО
Молодая азербайджанская художница Фидан Ким стала гостьей дневного шоу "Прямой эфир со Сьюзи" на локальном телеканале в Лос-Анджелесе "Chehreha".
Как сообщает Day.Az, в беседе с ведущей передачи Сьюзи Хатами Фидан рассказала о своих последних выставках в Китае - персональной выставке в Пекине и участии в Shanghai Art Fair.
"В Лос-Анджелесе я работала над одни проектом, и случайно познакомилась со Сьюзи, которая оказалась ведущей и пригласила меня на интервью. Мне было приятно рассказывать о нашей стране, азербайджанской культуре и наших художниках. Также я рассказала о том, над чем работаю сейчас. А именно, я готовлюсь к очередному участию в Shanghai Art Fair. Это Шанхайская художественная ярмарка, которая представляет собой одну из важнейших международных выставок искусства, живописи, прикладного искусства, скульптуры, графики. В ней принимают участие художники со всего мира", - сообщила в беседе с Day.Az Фидан.
Молодая художница также добавила, что ее участие в Shanghai Art Fair стало возможным благодаря знакомству с генеральным секретарем ШОС (Shanghai Cooperation Organization) Рашидом Алимовым (в декабре 2018 года он покинул этот пост - прим. ред.), который посетил ее персональную выставку в Пекине.
Отметим, что Фидан магистрант Азербайджанской государственной академии художеств, член Союза художников Азербайджана.
Ф. АгалароваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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