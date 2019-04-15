Состоялось очередное заседание правления Союза кинематографистов Азербайджана (СКА). Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе СКА.

На заседании были выдвинуты и обсуждены предложения в связи с исполнением распоряжения Президента Ильхама Алиева "О некоторых мерах по развитию кинематографии Азербайджана" и реализацией проекта "Концепции развития кинематографии Азербайджана".

На заседании был обсужден вопрос создания Фонда помощи ветеранам и молодежи кинематографа, посредствам которого будет оказываться финансовая помощь указанной категории лиц.

Также для молодых кинематографистов была учреждена Национальная премия "Yeni nəfəs" ("Новое дыхание"). Данная награда будет предоставляться молодым кинематографистам - членам СКА, которые имеют достижения и выделяются своими работами в киноискусстве. Вручение награды будет проходить ежегодно второго августа, в День национального кино.

Наряду с этим, на заседании в СКА были приняты более 30 деятелей, работающих в сфере кино.