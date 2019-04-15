11 апреля в лаборатории истории диаспор исторического факультета МГУ имени Ломоносова состоялась публичная лекция директора Азербайджанского музея ковра, председателя Национального комитета ИКОМ Азербайджан, доктора философии в области искусствоведения Ширин Меликовой, сообщает Day.Az со ссылкой на vestikavkaza.ru.

Тема лекции: "Азербайджанский ковер: традиции и современность".

p>Нажмите на видео для просмотра:

